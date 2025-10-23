Credito Sportivo, dalla BEI 150 milioni per le infrastrutture sportive

La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha concesso un finanziamento da 150 milioni di euro all’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC), la banca di sviluppo italiana che promuove lo sviluppo sostenibile e inclusivo del Paese attraverso il supporto finanziario ai settori dello Sport e della Cultura.

L’intesa – si legge in una nota – è stata firmata oggi a Roma da Jean-Christophe Laloux, Direttore Generale per le operazioni BEI, e da Antonella Baldino, Amministratore Delegato di ICSC, alla presenza di Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente BEI.

Le risorse messe a disposizione dalla BEI contribuiranno a finanziare progetti – fino a un massimo di 40 milioni di euro ciascuno – dedicati alla costruzione di nuove strutture sportive e culturali, alla riqualificazione di quelle già esistenti e a interventi per promuovere la mobilità urbana sostenibile, come la creazione di nuove piste ciclabili.

Tutti gli interventi saranno di proprietà pubblica e accessibili senza restrizioni, con beneficiari finali rappresentati dagli Enti Territoriali, in particolare Comuni. «La collaborazione tra la BEI e ICSC riveste un ruolo fondamentale in quanto pone lo sport e la cultura al centro di strategie volte a promuovere l’inclusione sociale e la rigenerazione urbana del territorio», ha dichiarato Jean-Christophe Laloux, Direttore Generale per le operazioni BEI.

«Con questo nuovo accordo rafforziamo un impegno condiviso a favore delle comunità italiane, promuovendo progetti che integrano sostenibilità ambientale, coesione sociale e sviluppo economico», ha proseguito Laloux.

«Questo nuovo accordo con la BEI rappresenta un ulteriore passo avanti nel supporto alla crescita sostenibile e inclusiva del Paese attraverso lo sport e la cultura. Le risorse messe a disposizione consentiranno agli Enti Territoriali di investire nella costruzione e nella riqualificazione di infrastrutture pubbliche moderne, accessibili ed efficienti, con ricadute concrete in termini di rigenerazione urbana, coesione sociale e sviluppo economico. Un impegno diretto a moltiplicare il ritorno sociale degli investimenti: più opportunità per i giovani, maggiore inclusione, riduzione delle disuguaglianze territoriali e un deciso contributo alla transizione ecologica», ha aggiunto Antonella Baldino, Amministratore Delegato dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale.

Questo nuovo accordo tra la BEI e ICSC rafforza una collaborazione virtuosa che contribuisce in modo significativo alla modernizzazione sostenibile delle infrastrutture sociali in Italia. Grazie ai precedenti finanziamenti della BEI, pari a 350 milioni di euro, sono stati realizzati oltre 1.100 progetti di riqualificazione di impianti sportivi e culturali su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione al Mezzogiorno, in linea con gli obiettivi di riequilibrio territoriale previsti dalle condizioni di finanziamento.

Gli interventi, finalizzati a migliorare efficienza energetica, accessibilità e mobilità sostenibile, hanno generato un impatto sociale rilevante, con un valore medio dello SROI (Social Return on Investment) pari a 3,5x: per ogni euro investito, la collettività ha beneficiato di 3,5 euro in termini di miglioramento della qualità della vita, crescita dell’occupazione, risparmi energetici e incremento della partecipazione alle attività sportive e culturali.