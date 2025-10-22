Dove vedere Breno Milan Futuro tv streaming: segui il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Breno Milan Futuro tv streaming, recupero della settima giornata del girone B di Serie D, il massimo campionato dilettantistico in Italia.

Continua con la sfida sul campo del Breno l’avventura della seconda squadra rossonera, sempre allenata da Massimo Oddo, in Serie D dopo la retrocessione della scorsa stagione, in seguito alla sconfitta ai playout contro la Spal, al primo anno dalla costituzione della formazione Under 23. I giovani rossoneri hanno fin qui ottenuto 11 punti in sette giornate e sono attaccati alla zona playoff del girone che parte dalla quinta posizione.

Il Milan Futuro è stato inserito nel girone B della Serie D, quello che vede la maggioranza delle formazioni lombarde. Per tornare nel calcio professionistico, la formazione di Oddo è chiamata a vincere il proprio raggruppamento, che vede anche una storica formazione ex Serie A come il Chievo Verona, per evitare il lungo cammino dei playoff che si svolgono sì all’interno del girone, ma che mettono in palio l’unico posto tramite sfide interregionali.

Dove vedere Breno Milan Futuro tv streaming – Quando si gioca

La partita fra Breno e Milan Futuro si giocherà al stadio Tassara di Breno (BS), mercoledì 22 ottobre 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 15.00.

Dove vedere Breno Milan Futuro tv streaming? Come seguire la sfida

La sfida Breno-Milan Futuro sarà visibile in diretta sul canale Youtube della società bresciana. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App – dove nei giorni successivi verranno pubblicati sia gli highlights che la differita integrale – e acmilan.com.