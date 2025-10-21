Serie A, crescono gli spettatori dopo la settima giornata: Milan e Juventus in testa per media e riempimento

La classifica della media spettatori nel campionato italiano nella stagione 2025/26: tutti i dati, al termine della settima giornata di campionato.

Chi ha la media spettatori più alta in Serie A? Il campionato 2025/26 è appena cominciato, e anche per questa stagione Calcio e Finanza seguirà passo passo l’andamento della competizione sugli spalti. Lo scorso anno, il campionato si è chiuso con una media di 30.24 spettatori per ogni gara, con un tasso di riempimento degli stadi pari al 92,41%. Un dato importante, che le società si augurano di replicare anche nella nuova edizione della competizione.

Dopo il successo dell’Inter nella stagione 2023/24, lo scorso anno il primo posto è toccato al Milan, che con una media di 71.545 spettatori si è posizionato proprio davanti ai nerazzurri, fermi a poco più di 71mila. Le due milanesi – seppur con risultati sportivi diametralmente opposti – hanno raccolto il maggior numero di tifosi, mentre in termini di riempimento il primo posto se lo è aggiudicato il Cagliari, che ha toccato quasi quota 98%.

Un dato, quello delle presenze, che ricade sui bilanci delle società, dato che quella dei “ricavi da stadio rimane una delle voci principali del conto economico insieme ai diritti televisivi e ai ricavi commerciali, ma che riguarda anche la distribuzione dei ricavi da diritti televisivi del campionato. Tornando allo scorso anno, la Serie A ha chiuso la stagione 2024/25 con oltre 30mila spettatori di media per la seconda stagione consecutiva: non succedeva da fine anni ‘90, quando furono addirittura tre le annate chiuse oltre i 30mila spettatori (media di 31.223 spettatori nel 1997/98, 30.762 nel 1998/99 e 30.025 nel 1999/2000). 

Serie A spettatori 2025 2026 – Il Milan ancora in vetta

Guardando alla classifica spettatori stilata da Calcio e Finanza per la Serie A 2025/26, il Milan rimane in testa per quanto riguarda gli spalti dopo due turni di campionato. I rossoneri (vicini ai 73mila spettatori) sono inseguiti dall’Inter (oltre 71mila tifosi dopo le prime quattro gare casalinghe), mentre il terzo posto è della Roma.

serie a spettatori 2025 2026La classifica, è bene ricordarlo, tiene conto dei posti venduti per ogni singola partita e non delle presenze effettive allo stadio, dato che non viene reso noto pubblicamente. Questo significa che potrà capitare di notare una disparità tra i numeri e le presenze sugli spalti, con alcune sfide durante l’anno (soprattutto in inverno, magari quelle meno blasonate) potrebbero raccogliere una fetta inferiore di pubblico. Dopo la quinta giornata la media supera ampiamente i 32mila spettatori, toccando quota 32.046: la Serie A non toccava cifre simili (seppur ovviamente a fine campionato) dal 1992/93, quando chiuse a quota 32.636 spettatori. Rispetto alla passata stagione, dopo le prime sei giornate la crescita degli spettatori è pari all’1% circa.

Serie A spettatori 2025 2026 – Il tasso di riempimento

Chiaramente, la media spettatori dipende in parte (soprattutto per alcune società) anche dalla capienza degli stadi a disposizione di ogni realtà del campionato italiano. Per questo motivo è interessante indagare anche il tasso di riempimento, ovvero la media degli spettatori in rapporto ai posti disponibili in ogni impianto per le sfide del campionato di Serie A.

serie a spettatori 2025 2026

Dopo la settima giornata, 10 società su 20 hanno superato il 90% con vette altissime per la Juventus (in vetta su questo fronte) che sfiora il 100%. La media di riempimento per tutta la Serie A supera l’88%, in crescita di circa l’1% rispetto allo stesso punto della passata stagione.

