Bologna, il tecnico Vincenzo Italiano ricoverato per una polmonite

L’allenatore resterà circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero. La sua situazione è in miglioramento.

Vincenzo Italiano ricoverato
(Foto: Alessandro Sabattini/Getty Images)

Nella giornata di ieri, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia (diretto dal Prof. Stefano Nava) «a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica». 

Lo ha riportato il club felsineo in una nota ufficiale. L’allenatore resterà circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero. «Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni. A Vincenzo vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il club», ha concluso il Bologna. 

