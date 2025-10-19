Kering vicina alla cessione della divisione beauty a L'Oreal: operazione da oltre 3 miliardi

Il colosso del lusso Kering, che controlla marchi come Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta e Balenciaga, ha avviato le trattative con L’Oreal per la cessione della sua divisione beauty.

Come riporta il quotidiano statunitense Wall Street Journal, Kering, guidata dal presidente François-Henri Pinault, che è anche proprietario del Rennes, si è affidato a Luca de Meo, nominandolo amministratore delegato per rimettere in piedi i conti del maxi conglomerato del lusso che sta soffrendo il rallentamento del mercato della moda e in particolare il collasso degli affari in Cina. E questa sarebbe la sua prima mossa, che garantirebbe un ricavo di 4 miliardi di dollari (pari a 3,4 miliardi di euro).

L’accordo sarebbe vicino, tanto che si parla di una chiusura già per la prossima settimana. Se il tutto andasse per il verso giusto, L’Oreal, guidata da Nicolas Hieronimus, acquisirebbe il marchio di profumi Creed e otterrebbe i diritti per lo sviluppo di prodotti di bellezza legati ai brand luxury di Kering, tra cui Bottega Veneta, Balenciaga e McQueen.

Kering aveva lanciato la propria divisione beauty solo due anni fa, proprio con l’acquisizione del marchio di profumi di alta gamma Creed, che aveva pagato 3,5 miliardi. Intanto, però sono attesi, per mercoledì prossimo, i risultati delle vendite del gruppo nel terzo trimestre 2025. Il calo a doppia cifra delle performance del brand Gucci, prolungate da oltre un biennio, ha un impatto significativo sui risultati del gruppo.

Uno degli obiettivi di de Meo, che ha nominato Francesca Bellettini nuovo CEO di Gucci, è anche la riduzione del debito con una razionalizzazione del portafoglio dei marchi e, se la cessione della divisione beauty andasse in porto a L’Oreal, che nel primo semestre ha registrato una crescita del 3%, sarebbe un primo passo concreto nella nuova strategia del gruppo Kering.