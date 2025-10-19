Barcellona, via libera per la riapertura del Camp Nou con 27.000 persone

Il Barcellona ha ottenuto, da parte del Comune, la tanto attesa licenza di prima occupazione relativa alla prima parte dei lavori di ristrutturazione del nuovo Spotify Camp Nou. A riportalo è l’agenzia spagnola EFE.

Questo primo passo ufficiale e burocratico permette al club catalano di poter aprire il suo nuovo impianto, ancora in fase di ristrutturazione, al proprio pubblico per una capienza massima provvisoria di 27mila spettatori. Nonostante ciò, anche una volta concluse le verifiche da parte del Comune in materia di sicurezza, il Barcellona non farà ritorno nell’immediato al Camp Nou.

Infatti, nei piani del club catalano presieduto da Joan Laporta, come comunicato lo scorso 7 ottobre, c’è la volontà di rientrare al Camp Nou solo dopo l’ottenimento della seconda licenza per un’ulteriore conclusione fase di lavori che permetterà all’impianto di poter accogliere fino a 45mila spettatori, il livello minimo accettabile considerato dal Barça. Un passo che dal club fanno sapere come imminente dopo il via libera alla prima fase riconosciuto dal Comune. Inoltre, al momento lo stadio Montjuic garantisce ancora ricavi superiori grazie a una capienza maggiore dei 25mila consentiti al momento nel nuovo Spotify Camp Nou.

Il club, inoltre, ha già comunicato come il Montjuic sarà la casa della squadra di Hansi Flick anche per la prossima partita in programma, dopo la vittoria all’ultimo minuto contro il Girona che è la sfida di Champions League contro l’Olympiacos di martedì 21. Rimangono, invece, senza una sede confermata, le sfide con Elche (2 novembre), Athletic Bilbao (22-23 novembre) e Alaves (29-30 novembre).

