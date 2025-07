Kering, nel primo semestre ricavi in calo e utile dimezzato rispetto al 2024

Un primo semestre 2025 in forte flessione, ma comunque ampiamente previsto per il gruppo del lusso Kering, colosso che opera nel mondo del lusso e che controlla marchi come Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta e Balenciaga.

Il gruppo, guidato da François-Henri Pinault, che è anche proprietario del Rennes, ha chiuso i primi sei mesi dell’anno corrente con un utile netto di 474 milioni, in calo di circa il 46% rispetto agli 878 milioni del primo semestre del 2024. I ricavi si attestano a 7,6 miliardi, in flessione del 15%, mentre l’utile operativo ricorrente segna un calo del 39% a 969 milioni, superando il consensus di Bloomberg, la quale stimava un risultato di 934,9 milioni. Nel solo secondo trimestre i ricavi ammontano a 3,7 miliardi, in calo del -15% su base comparabile e del 18% a tassi correnti.

Guardando alle singole maison sotto il controllo di Kering, Gucci registra un calo dei ricavi del 25% a 3 miliardi e un utile operativo corrente pari a 486 milioni. Saint Laurent segna un calo del fatturato dell’11% a 1,3 miliardi e un risultato operativo di 262 milioni mentre Bottega Veneta chiude il primo semestre con vendite in crescita a 846 milioni (+2% a tassi comparabili) e un risultato operativo corrente pari a 127 milioni.

«Sebbene i risultati che presentiamo oggi (ieri, ndr) siano ancora ben al di sotto del nostro potenziale, siamo certi che l’insieme degli sforzi compiuti negli ultimi due anni abbia posto delle solide basi per le prossime tappe dello sviluppo di Kering», ha commentato François-Henri Pinault, presidente e CEO di Kering. Il titolo del gruppo a Parigi registra una crescita importante ben oltre il 3% con il valore delle azioni che ha superato i 220 euro per una capitalizzazione di mercato pari a 27,21 miliardi.

Va ricordato infine come a partire dal 15 settembre, Luca de Meo assumerà la carica di CEO del gruppo. «Naturalmente, è ancora troppo presto per delineare nuove direzioni strategiche, ma abbiamo già iniziato a lavorare con lui affinché possa partire a pieno ritmo sin dal primo giorno – ha dichiarato in conference call con gli analisti la chief financial officer del gruppo Kering, Armelle Poulou –. Nel frattempo, abbiamo continuato a fare progressi su diversi fronti. Sappiamo che tutto ciò avviene in un momento difficile per l’economia globale e per il settore, ma siamo già pronti per il nuovo capitolo che inizierà nella seconda metà dell’anno».