L’esperimento del Burnley: la sfida con la Lazio trasmessa in realtà virtuale 

I tifosi del Burnley potranno prendere posto allo stadio Turf Moor per l’amichevole del prossimo fine settimana contro la Lazio, ma senza lasciare le proprie case. Il club neopromosso in Premier League sta infatti per diventare il primo al mondo a trasmettere una partita in realtà virtuale, permettendo ai fan di indossare un visore che li trasporterà direttamente nell’East Lancashire, ovunque si trovino nel mondo.

Come riportato dal Daily Mail, in una mossa che secondo alcuni potrebbe rivoluzionare il modo di guardare il calcio, i Clarets hanno collaborato con gli esperti di VR di Rezzil per presentare quella che definiscono «una trasmissione immersiva in realtà virtuale, unica nel suo genere», dell’incontro di sabato con i giganti italiani.

Chi desidera seguire l’azione ma non può recarsi allo stadio potrà indossare un visore VR. Poco prima del calcio d’inizio riceverà quindi il proprio «posto» con una vista panoramica dello stadio. L’offerta include anche la telecronaca in diretta e l’audio dello stadio, in quella che gli organizzatori descrivono come «un ambiente VR monoutente, progettato per una visione focalizzata e senza interruzioni» che «porta l’energia del Turf Moor direttamente nelle case di tutto il mondo».

Il Burnley afferma che l’iniziativa colloca il club «all’avanguardia nel coinvolgimento dei tifosi e nell’innovazione digitale nel calcio, dimostrando l’impegno della società nell’abbracciare le tecnologie emergenti che migliorano l’esperienza dei sostenitori del gioco più bello del mondo». Il presidente Alan Pace ha aggiunto: «Riflette il nostro approccio lungimirante al coinvolgimento dei tifosi e il nostro impegno verso i sostenitori a livello globale. La nostra missione è offrire le migliori esperienze ai tifosi e, grazie all’ingresso nel mondo della realtà virtuale, possono avvicinarsi al gioco più che mai».

Chi desidera guardare in VR la partita con inizio alle 15:00 avrà bisogno di un visore Meta Quest e dell’app Premier League Player. «Siamo entusiasti di collaborare con il Burnley FC e la Premier League Player per offrire ai tifosi un’esperienza calcistica davvero di nuova generazione», ha dichiarato Andy Etches, cofondatore di Rezzil.

«La nostra tecnologia è da tempo utilizzata dagli atleti d’élite per affinare le prestazioni, e ora stiamo impiegando quella stessa tecnologia per metterla a disposizione dei tifosi. È un nuovo modo di guardare il calcio: è come avere un posto sugli spalti».