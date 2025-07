Las Vegas ospiterà il sorteggio della Coppa del Mondo 2026, che si terrà molto probabilmente il prossimo 5 dicembre, secondo quanto riportato dal media statunitense ESPN. La città è stata scelta come sede per la compilazione dei gironi del torneo, che nella sua nuova formula si giocherà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico con 48 squadre invece delle tradizionali 32.

Pedro Cedillo, dirigente del Pachuca, che sta promuovendo il Messico come sede per i ritiri pre-Mondiali, ha recentemente dichiarato a ESPN di aspettarsi che il sorteggio si svolga proprio a Las Vegas. La città del Nevada sembra dunque pronta ad accogliere il sorteggio della Coppa del Mondo, verso la fine di quest’anno.

«Il 5 dicembre, se non sbaglio, è proprio il giorno in cui si svolge il sorteggio, o comunque all’inizio di dicembre», ha detto Cedillo. «Da quello che so, si terrà a Las Vegas, ed è lì che dobbiamo essere presenti per fornire informazioni sulla città di Pachuca, lo stato di Hidalgo e le due sedi che offriamo».

Sorteggio Mondiali 2026 – Dubbi sulla scelta della sede

Nel 1994, quando gli Stati Uniti ospitarono l’ultima volta il Mondiale, il sorteggio si svolse al Las Vegas Convention Center. Tuttavia, quella sede, insieme ad altre, risulta essere già prenotata per il 5 dicembre.

Lo Sphere di Las Vegas – che dispone di uno schermo da 54.000 metri quadrati e una capienza di 17.500 persone – era stato indicato come possibile sede per il sorteggio, ma fonti vicine all’arena hanno confermato che non sarà utilizzata per l’evento.