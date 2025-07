Inter, Bisseck in uscita? Quanto vale a bilancio e la possibile plusvalenza 

Tra i calciatori che potrebbero salutare l’Inter durante la sessione estiva del mercato c’è anche il difensore tedesco Yann Bisseck. Arrivato a Milano nel 2023, il braccetto di destra si è ritagliato uno spazio importante in campo soprattutto nella passata stagione, con un rendimento oscillato tra buone prestazioni ed errori.

Bisseck non è sicuramente un intoccabile in casa nerazzurra e per la giusta offerta l’Inter è pronta a farlo partire. Le ultime indiscrezioni parlano di sirene inglesi, con il Crystal Palace che sarebbe disposto a mettere sul piatto la cifra importante di 32 milioni di euro per il cartellino del calciatore classe 2000.

Bisseck plusvalenza Inter – Quanto vale il difensore a bilancio

Ma quanto vale Bisseck a bilancio? E a quanto ammonterebbe la plusvalenza per l’Inter in caso di cessione? Partendo dai dati ufficiali disponibili, il costo storico di Bisseck è pari a poco meno di 7,2 milioni di euro, la cifra pagata per il suo acquisto nell’estate del 2023. Il valore netto era poi sceso a poco meno di 5,8 milioni al 30 giugno 2024.

Considerando un contratto in scadenza fino al 2029 (rinnovato a novembre 2024) il valore netto di Bisseck a bilancio è sceso a poco più di 4,6 milioni di euro al 30 giugno 2025. Questa è la cifra minima da incassare per evitare una minusvalenza. Se arrivassero 32 milioni di euro, la plusvalenza ammonterebbe a 27,4 milioni di euro.

All’impatto sui conti della stagione 2025/26 si aggiungerebbe poi il risparmio sullo stipendio lordo da 1,97 milioni di euro circa (Bisseck gode degli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita) e sulla quota ammortamento da 1,57 milioni di euro circa, per un impatto complessivo da quasi 31 milioni di euro (sommando anche la plusvalenza).