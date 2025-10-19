Cremonese Udinese in streaming gratis? Segui la sfida in diretta

La Serie A prosegue con la sua settima giornata: Cremonese-Udinese, in programma domenica 19 ottobre alle ore 20.45 allo stadio Zini.
Cremonese Udinese in streaming gratis – Dove vederla in tv e streaming
La sfida sarà trasmessa in diretta sia su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) che su Sky e NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), offrendo quindi agli appassionati diverse opzioni per seguire la partita.
Come vedere Cremonese Udinese su DAZN
- Gli abbonati DAZN potranno guardare l’incontro su:
- smart TV compatibili;
- dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Apple TV e Google Chromecast;
- console di gioco;
- smartphone, tablet e PC tramite l’app o il sito ufficiale.
Cremonese Udinese su Sky e NOW
Chi preferisce la diretta Sky potrà seguire Cremonese-Udinese sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213). In alternativa, con NOW sarà possibile assistere alla gara in streaming su dispositivi mobili o smart TV, grazie al Pass Sport.