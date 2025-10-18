Aston Villa-Maccabi: la UEFA contro il divieto di trasferta per i tifosi israeliani

La polizia del West Midlands ha vietato la trasferta per i tifosi israeliani del Maccabi Tel Aviv per assistere alla sfida di Europa League contro l’Aston Villa, prevista per il 6 novembre a Birmingham. Una decisione criticata dalla UEFA, organizzatrice della sfida.

La decisione della polizia inglese è arrivata dopo che la sfida è stata classificata come ad alto rischio dal Safety Advisory Group (SAG) del consiglio comunale, che ha negato il certificato di sicurezza necessario per accogliere i tifosi ospiti. Una misura che arriva in un clima di forte tensione interna, con proteste pro-Palestina che spesso accompagnano le partite delle squadre israeliane. Inoltre, c’è l’episodio dello scorso anno quando i sostenitori del Maccabi erano stati aggrediti ad Amsterdam e manifestazioni simili si sono verificate anche durante le recenti gare della nazionale israeliana.

Come detto, la UEFA si è detta contraria alla decisione presa dalle forze dell’ordine locali e criticata anche dal primo ministro britannico Keir Starmer, invitando le autorità a garantire che i tifosi possano assistere all’incontro «in un ambiente sicuro e accogliente». L’organismo europeo ha ribadito che il calcio deve restare un luogo di inclusione e rispetto, ma ha riconosciuto che le autorità locali restano responsabili delle valutazioni di sicurezza. Proprio per via di queste posizioni, sia del massimo organo del calcio europeo che del primo ministro britannico, non è da escludersi la revoca di questo provvedimento.

Ma nonostante ciò, il consiglio comunale di Birmingham ha difeso la scelta parlando di una «decisione collettiva» necessaria a prevenire disordini. Tuttavia, la decisione ha sollevato accuse di discriminazione e aperto un acceso dibattito sul difficile equilibrio tra sicurezza pubblica e libertà dei tifosi, in un momento in cui lo sport europeo continua a risentire delle tensioni legate al conflitto in Medio Oriente. Nei prossimi giorni arriverà una scelta definitiva sulla questione.