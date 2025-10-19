Inter, Marotta: «Obiettivo bilancio in utile anche nel 2025/26»

L’Inter ha chiuso il bilancio 2024/25 con un utile di 35,4 milioni di euro. Il primo risultato positivo per la società un risultato in miglioramento di circa 70 milioni di euro rispetto all’esercizio 2023/24, che si era chiuso in perdita per 35,7 milioni.

Un risultato ottenuto grazie alla crescita record dei ricavi, conseguenti al percorso fatto dall’allora squadra allenata da Simone Inzaghi in Champions League e per la partecipazione al Mondiale per Club. Anche senza la competizione FIFA, che si giocherà ogni quattro anni, e con un percorso difficile da replicare in Champions, l’obiettivo anche per il prossimo bilancio è quello di essere in utile.

A confessarlo è il presidente Giuseppe Marotta, che prima di Roma-Inter ha parlato ai microfoni di Sky Sport: «Abbiamo creato un modello per rispondere agli obiettivi sportivi, dall’altra parte dobbiamo centrare l’obiettivo della sostenibilità finanziaria. Partecipare alla Champions e al Mondiale per Club ci ha facilitati finanziariamente Dobbiamo tener conto anche della parte sportiva ed essere bravi a proseguire a far bene sia in Serie A che in Champions L’obiettivo è quello di chiudere in utile, per il resto è molto difficile prevedere quale sarà il nostro percorso in Europa. Col format di questa Champions credo che tutto sarà deciso fino all’ultima giornata della regular season».