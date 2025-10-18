Roma Inter in streaming gratis? Segui la sfida in diretta

Le due squadre scendono in campo per la settima giornata di campionato allo stadio Olimpico.

La Serie A prosegue con la sua settima giornata: Roma-Inter, in programma sabato 18 ottobre alle ore 20.45 allo stadio Olimpico.

Roma Inter in streaming gratis – Dove vederla in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta sia su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) che su Sky e NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), offrendo quindi agli appassionati diverse opzioni per seguire la partita.

Come vedere Roma Inter su DAZN

  • Gli abbonati DAZN potranno guardare l’incontro su:
  • smart TV compatibili;
  • dispositivi come Amazon Fire TV StickApple TV e Google Chromecast;
  • console di gioco;
  • smartphone, tablet e PC tramite l’app o il sito ufficiale.

Roma Inter su Sky e NOW

Chi preferisce la diretta Sky potrà seguire Roma-Inter sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213). In alternativa, con NOW sarà possibile assistere alla gara in streaming su dispositivi mobili o smart TV, grazie al Pass Sport.

