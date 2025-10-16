Ufficiale, Scanavino lascia la Juventus: dal 7 novembre non sarà più AD

Maurizio Scanavino lascerà la carica di Amministratore Delegato della Juventus. Lo ha confermato il club bianconero, in una nota. Come anticipato da Calcio e Finanza, l’inclusione di Damen Comolli nel CdA lascia così presagire che il dirigente francese sarà nominato nuovo Amministratore Delegato della società torinese.

«Il prossimo 7 novembre, alla scadenza naturale del suo mandato, l’AD di Juventus Maurizio Scanavino terminerà il suo incarico in Società. Juventus, nella persona del Presidente Gianluca Ferrero e a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, ringrazia Scanavino per il lavoro svolto con passione e dedizione in questi anni, mettendo basi solide per l’avvio di una nuova fase di crescita. A Maurizio vanno gli auguri di pieno successo per le sue prossime sfide professionali», conclude la Juventus nella nota.

«Tre anni fa ho accettato questo prestigioso incarico in un momento estremamente critico per il Club e non privo di rischi per chi avrebbe avuto la responsabilità di guidarlo – le parole di Scanavino -. L’obiettivo era chiaro: avviare un percorso fondato sulla sostenibilità economica e sulla competitività sportiva. Col sostegno della proprietà, degli amministratori e di colleghi e colleghe di talento abbiamo affrontato e superato numerose sfide con determinazione, nonostante le difficoltà. Porterò sempre con me il ricordo di emozioni uniche, vissute e condivise con i giocatori e le giocatrici, gli allenatori, i direttori sportivi e tutto lo staff. Momenti che resteranno indelebili. Oggi più che mai, guardo al futuro della Juventus con grande fiducia: sono certo che ci saranno altre pagine importanti da scrivere».