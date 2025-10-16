Chi è Toni Belloni: l'ex braccio destro di Arnault che entrerà nel CdA della Juve

Nella serata odierna Exor e Tether, i primi due azionisti della Juventus, hanno presentato le rispettive liste di candidati per andare il nuovo Consiglio di Amministrazione del club bianconero. Fra quelli candidati dalla holding della famiglia Agnelli-Elkann, che controlla il 65,4% del capitale con il 78,9% dei diritti di voto, c’è anche Antonio (Toni) Belloni.

Belloni, nato a Gallarate (Varese) nel 1954 e laureatosi in Economia all’Università di Pavia, Belloni era considerato il reale numero due del gruppo LVMH, il luogotenente di Arnault su molti questioni e una persona di cui il magnate francese si fida moltissimo. L’entrata nel colosso del lusso francese avviene nel 2001 e ci si rimane fino al 2024 quando ha lasciato la posizione di Group Managing Director e quella nel Consiglio di Amministrazione, ma continua ad avere il ruolo di presidente di LVMH Italia e un ruolo strategico a sostegno del CEO del gruppo, Bernard Arnault.

Come detto, il manager lombardo entrò nel gruppo LVMH nel 2001 (dopo aver lavorato per anni al colosso statunitense Procter&Gamble) ed è proprio nel primo decennio del secolo che LVMH ha accelerato la sua espansione internazionale nel mondo della moda a colpi di acquisizioni (se ne contano oltre una ventina in quel periodo). Una scalata realizzata anche in virtù della competenza nel settore di Yves Carcelle, storico direttore del brand Louis Vitton, scomparso nel 2014 e con cui lo stesso Belloni aveva un rapporto di grande stima professionale.

Dal 2024, Belloni è entrato a far parte dell’European Advisory Panel del Fondo Temasek. È inoltre diventato membro del CdA del Gruppo Tod’s, guidato dai fratelli Della Valle, e più recentemente dell’associazione onlus Save The Children Italia.