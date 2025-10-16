Juve, Exor e Tether presentano le liste per il CdA: Ferrero resta presidente

La Juventus ha convocato per il giorno 7 novembre 2025 l’assemblea degli azionisti, chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 30 giugno scorso con un rosso di 58 milioni di euro. Il club bianconero, ha reso noto che sono state depositate due liste di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Juventus liste nuovo CdA – I nomi di Exor

La prima lista è stata presentata dall’azionista di maggioranza Exor (la holding della famiglia Agnelli-Elkann), titolare di una partecipazione pari al 65,4% circa del capitale sociale della società. Di seguito, l’elenco completo dei candidati:

Antonio Belloni(*); Gianluca Ferrero; Guido de Boer; Damien Comolli ( come anticipato da Calcio e Finanza ); Laura Cappiello(*); Fioranna Vittoria Negri(*); Kerstin Andrea Lutz(*); Diva Moriani(*); Diego Pistone(*).

I candidati contrassegnati dal simbolo (*) hanno attestato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del Testo Unico sulla Finanza. Contestualmente, la stessa Exor ha inoltre proposto di nominare Gianluca Ferrero quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Juventus liste nuovo CdA – Le proposte di Tether

La seconda lista è stata presentata invece da Tether Investments, secondo azionista del club bianconero dopo Exor e titolare di una partecipazione pari all’11,5% circa del capitale sociale della società. Tether – il cui CEO è l’italiano Paolo Ardoino – ha depositato la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione:

Francesco Garino(*); Zachary Lyons(*).

Anche in questo caso, i candidati contrassegnati dal simbolo (*) hanno attestato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del Testo Unico sulla Finanza.