Chi sono Garino e Lyons, i manager proposti da Tether per il CdA Juve

La Juventus ha presentato le liste ufficiali di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione del club bianconero. La prima lista è espressione dell’azionista di maggioranza Exor, mentre la seconda è stata presentata da Tether, secondo socio del club bianconero con l’11,5% del capitale. I nomi di Tether sono due: Francesco Garino e Zachary Lyons, ma di chi si tratta?

Chi è Francesco Garino, docente ed esperto di ortodonzia

Francesco Garino è un esperto di ortodonzia di fama internazionale, attualmente Visiting Professor presso la Scuola di Specialità di Ortodonzia dell’Università di Roma Tor Vergata, nomina conferita a settembre 2025.

Garino ha iniziato il suo percorso accademico conseguendo la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino nel 1994, anno in cui ha anche superato l’esame di stato in odontoiatria. Successivamente, nel 2000 si è specializzato in Ortognatodonzia con lode presso l’Università degli Studi di Padova. Nel corso della sua carriera ha ottenuto importanti certificazioni internazionali: European Board of Orthodontics nel 2004 ad Aarhus (Danimarca) e European Board of Aligner Orthodontics nel 2023 a Torino. Nel 2025 è stato nominato Active Member della Angle Society North Atlantic.

Dal 2000 esercita come libero professionista specialista in ortodonzia a Torino. Già dal 1999 ha presentato relazioni a congressi nazionali e internazionali in EMEA, USA e Asia e, dal 2008, è stato speaker per Align Technology Italia, estendendo la sua attività come speaker EMEA dal 2011. Ha partecipato come Chief Dental Officer alle Olimpiadi Invernali di Torino nel 2006.

La carriera accademica di Garino è altrettanto significativa: ha iniziato come docente in corsi su tecnica self-ligating presso l’Università degli Studi di Padova (1999-2001) e come docente a corsi di ortodonzia linguale presso l’Università degli Studi di Pavia nel 2001. Successivamente, ha ricoperto diversi ruoli di docenza in Master universitari di ortodonzia con allineatori e ortognatodonzia: Università degli Studi di Milano (2013/2014), Università degli Studi dell’Insubria (2014/2015), Università di Tor Vergata, Roma (2019/2020), UNICAMILLUS Roma (2020/2021) e Università di Torino (2021-2023).

Dal 2014 è membro dell’Advisory Board EMEA di Align Technology e dal 2016 al 2025 ha ricoperto il ruolo di editor per il Journal of Aligner Orthodontics. Autore di oltre 70 pubblicazioni su riviste nazionali ed estere, è anche autore e editor di due libri di testo in ortodonzia con allineatori, consolidando la sua reputazione come punto di riferimento internazionale nel settore.

Chi è Zachary Lyons, Deputy Chief Investment Officer di Tether

Il secondo nome è invece quello di Zachary Lyons, un professionista finanziario di alto profilo, attualmente Deputy Chief Investment Officer presso Tether (da agosto 2025), dove guida un team di 26 professionisti degli investimenti gestendo oltre 200 miliardi di dollari in asset under management per la più grande stablecoin al mondo. In questa posizione, dirige anche il braccio venture di Tether, con più di 100 aziende in portafoglio e circa 25 miliardi di dollari di capitale investito.

La carriera di Lyons nel settore finanziario è iniziata nel 2012 presso BSI (Overseas) Bahamas Ltd, dove ha ricoperto i ruoli di Junior Relationship Manager e Investment Specialist nella filiale di Nassau, gestendo portafogli discrezionali e strutturando prodotti d’investimento su diverse classi di asset, fino a gestire 100 milioni di dollari in mandati clienti. Nel 2015 si è unito a Deltec Bank & Trust Ltd come Senior Investment Analyst, co-creando la soluzione Active Treasury Advisory con asset massimi di 4 miliardi di dollari e gestendo un fondo di gestione della liquidità da 500 milioni di dollari.

Nel 2020, Lyons ha co-fondato Marlin Capital Partners, assumendo il ruolo di Principal, dove ha istituito una società di gestione e advisory regolamentata nelle Bahamas con due fondi principali e un team di cinque persone, gestendo oltre 6 miliardi di dollari in fondi di mercato monetario discrezionali e arbitraggio di rendimento. Sempre nel 2020, ha ricoperto la posizione di Chief Investment Officer presso BankPro Limited, contribuendo allo sviluppo dell’offerta di investimento della banca, inclusi strumenti di costruzione e ottimizzazione dei portafogli, e instaurando relazioni con controparti chiave e regolatori per il lancio della banca.

Dal 2023, Lyons ha affiancato Tether come consulente su tutto il portafoglio di asset, fino a diventare Deputy CIO nel 2025. Zachary Lyons ha una solida formazione accademica: ha conseguito un Bachelor of Science in Economics, magna cum laude, presso la Wharton School, University of Pennsylvania nel 2012, con concentramenti in Management e Marketing e minor in italiano. Durante gli studi, ha partecipato a programmi di scambio internazionale presso Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano e al Penn in Florence Summer Program.

Prima degli studi universitari, ha frequentato il Queen’s College High School di Nassau, Bahamas, diplomandosi nel 2008 come valedictorian con GPA ponderato 4.16/4.00, distinguendosi come Headboy e Editor-in-Chief del yearbook.