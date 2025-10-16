Tether: «Vogliamo riportare la Juve ai vertici del calcio mondiale»

A seguito della presentazione della lista di due candidati per l’ingresso nel Consiglio di Amministrazione (CdA) della Juventus, la società Tether ha diramato una nota ufficiale spiegando di essere «impegnata a diventare una forza positiva di cambiamento all’interno del Club, un obiettivo racchiuso nel nostro principio guida: “Make Juventus Great Again”».

«Da quando abbiamo annunciato il nostro investimento nel club, Tether ha ascoltato con attenzione le voci dei tifosi, in Italia e all’estero, ricevendo preziosi suggerimenti, opinioni e richieste di un coinvolgimento più profondo. Abbiamo inoltre proposto all’assemblea alcune modifiche da sottoporre a voto, volte a introdurre cambiamenti nello statuto societario e ad adottare i migliori standard di governance aziendale e di rappresentanza delle minoranze», ha aggiunto Tether.

«Crediamo che la Juventus abbia il più alto potenziale tra tutti i club calcistici del mondo. Per realizzarlo è necessario rafforzare il legame con i tifosi, cogliere le opportunità globali e guidare l’innovazione attraverso l’uso di nuove tecnologie e media, così da eguagliare o superare gli altri top club internazionali. Tutto parte dai tifosi. Senza un legame solido e duraturo con i sostenitori, non è possibile costruire un successo che duri nel tempo», spiega ancora la società.

Per questo motivo, Tether ha nominato Francesco Garino come primo candidato per il Consiglio di Amministrazione. Come secondo candidato, Tether ha proposto invece Zachary Lyons, Vice Chief Investment Officer dell’azienda, che affiancherà Francesco nel sostenere lo sviluppo finanziario e strategico del club.

La società ha aggiunto che Paolo Ardoino, CEO di Tether, e Juan Sartori, Vicepresidente dei Progetti Strategici, continueranno a guidare le attività decisionali e le iniziative strategiche in corso con la Juventus. «Questo annuncio rappresenta un nuovo passo nella missione di Tether: riportare la Juventus al suo legittimo posto ai vertici del calcio mondiale, mettendo i tifosi al centro di questo percorso», ha concluso la società.