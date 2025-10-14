Il Barcellona ha annunciato che la maglia della squadra maschile per il Clásico contro il Real Madrid, in programma il 26 ottobre, presenterà il logo dell’ultimo album di Ed Sheeran, “Play”. Si tratta del settimo cambio di logo sulla divisa blaugrana e del primo caso in cui un solista pop maschile compare sul petto della maglia.

Il logo debutterà per la prima volta il 19 ottobre con la squadra femminile contro il Granada CF, mentre per la squadra maschile sarà visibile nel match più atteso della stagione, il Clásico al Camp Nou.

Ed Sheeran, con oltre 92 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e 14 canzoni nel Billions Club, succede a nomi come Travis Scott, Coldplay, Karol G, The Rolling Stones, Rosalia e Drake, precedenti protagonisti dei cambi di logo sulla maglia del Barça.

Le nuove maglie saranno disponibili dal 15 ottobre nelle Barça Botigues, sull’e-commerce ufficiale e presso la Nike Store del Passeig de Gràcia di Barcellona, con una prevendita esclusiva dalle 22:00 del 14 ottobre alle 10:00 del 15 ottobre.

Tra le versioni più pregiate, una edizione Match da 1.899 unità, un’edizione limitata da 22 pezzi firmata dai giocatori e dalle giocatrici titolari dei due match principali, e 11 maglie firmate da Ed Sheeran. La collezione lifestyle comprende t-shirt, felpa e sciarpa ispirate all’album “Play”.

Il club ha inoltre annunciato una playlist speciale “Barça Matchday” curata da Ed Sheeran su Spotify e la disponibilità della maglia del Clásico nel videogioco eFootball™ di KONAMI a partire dal 23 ottobre.

Con questa operazione, il Barça combina marketing, merchandising e presenza digitale, con un occhio al match più seguito della stagione calcistica spagnola.