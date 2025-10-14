Abusi edilizi a Torre del Greco: sequestrata la Ciro Immobile Academy

Opere realizzate senza autorizzazione edilizia, gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi, un’area di bosco trasformata in parcheggio: sono le accuse che hanno portato la Procura di Torre Annunziata a iscrivere sei persone nel registro degli indagati e a sequestrare il complesso sportivo ‘Immobile Academy-centro sportivo Parlati’, inaugurato a Torre del Greco a marzo proprio dall’attaccante del Bologna Ciro Immobile. Lo riporta l’Ansa.

Il decreto di sequestro è stato emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata. L’accusa per i sei, sottolinea la procura in una nota, è di aver in concorso realizzato delle opere “in assenza di titolo edilizio e paesaggistico in un’area soggetta a vincoli ambientali, di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi” e, “per alcune particelle catastali” di aver proceduto “ad un cambio di destinazione urbanistica da area bosco alto ad area parcheggio tramite sbancamento e riporto di terreno, con la realizzazione” di uno strato di asfalto.

L’indagine dei carabinieri e della polizia municipale è partita lo scorso aprile, a seguito di un sopralluogo che aveva l’obiettivo di verificare lo stato dei luoghi. In base a quanto verificato dagli inquirenti, proprio quei controlli hanno consentito di appurare che gli “indagati – dice il procuratore Nunzio Fragliasso – intervenendo su un’area già oggetto di pregressi interventi edilizi abusivi non condonati, avrebbero realizzato ulteriori interventi di nuova costruzione, in assenza di titolo idoneo, comportanti un’imponente e radicale trasformazione delle aree”. Il sequestro è stato emesso per evitare un “aggravamento delle conseguenze dei reati sotto il profilo del carico urbanistico”.

Tra le sei persone indagate figurano anche alcuni familiari del calciatore Ciro Immobile. Nella struttura a cui sono stati apposti i sigilli, inoltre, il Sorrento Calcio (che disputa a Potenza le partite in casa del girone C di serie C) svolgeva i suoi allenamenti.