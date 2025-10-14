Brookfield pronta ad acquistare le ultime quote di Oaktree per 3 miliardi

La multinazionale canadese Brookfield è pronta ad acquisire le restanti quote di Oaktree Capital Management, il fondo USA proprietario dell’Inter, diventando così primo e unico azionista.

Come riporta Bloomberg, la controllante Brookfield Asset Management, con sede a New York, acquisirà il 26% di Oaktree ancora in mano ai soci fondatori per circa 3 miliardi di dollari, come annunciato nella giornata di lunedì da un comunicato ufficiale. Tale operazione tiene conto di un valore totale stimato di Oaktree pari a 11,5 miliardi.

Si completa così l’acquisizione dell’intero pacchetto azionario da parte di Brookfield che ha iniziato la sua scalata la fondo USA sei anni fa. In questo periodo il valore degli asset gestiti da Oaktree sono cresciuti del 75%. In quell’accordo iniziale, i cofondatori Howard Marks e Bruce Karsh, insieme ad alcuni dirigenti e dipendenti, avevano mantenuto una parte delle loro azioni. «Con questo allineamento più stretto, Oaktree continuerà a essere al centro della strategia creditizia di Brookfield, e vediamo grandi opportunità per far crescere il marchio ed espandere ciò che possiamo offrire insieme ai nostri clienti», ha dichiarato Marks.

Storicamente focalizzata su immobili e infrastrutture, Brookfield ha ampliato il suo business creditizio proprio grazie alla partnership con Oaktree. Brookfield Asset Management finanzierà circa 1,6 miliardi di dollari del prezzo complessivo, mentre la parte restante sarà coperta dalla controllante Brookfield Corporation, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. «Questo passo ci consentirà di ampliare la nostra divisione creditizia, rafforzare la collaborazione tra le diverse aree di business e migliorare la nostra capacità di generare valore a lungo termine per gli investitori», ha affermato l’amministratore delegato Bruce Flatt.

L’accordo, che dovrebbe chiudersi all’inizio del prossimo anno, contribuirà agli utili del gruppo. Marks resterà nel consiglio di amministrazione di Brookfield Corporation, mentre Karsh entrerà nel board della divisione di asset management. I co-CEO di Oaktree, Robert O’Leary e Armen Panossian, diventeranno co-CEO del ramo creditizio di Brookfield. Con questa acquisizione, gli Stati Uniti diventeranno il principale mercato di Brookfield Asset Management, che gestirà oltre 550 miliardi di dollari di asset e servizi. Una volta completata l’operazione, il mercato americano rappresenterà più del 50% dei dipendenti e circa la metà dei ricavi complessivi del gruppo fondato a Toronto nel 1899.

