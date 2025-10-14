Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Italia Israele tv streaming, gara valida per la settima giornata delle qualificazioni Mondiali.

Gli Azzurri sono pronti al sesto impegno nelle qualificazioni UEFA per i Mondiali 2026 che si giocheranno fra USA, Canada e Messico. Si tratta di una sfida decisiva per gli uomini del commissario tecnico Gennaro Gattuso che cercano una vittoria per blindare il secondo posto del girone che porta ai playoff.

Dove vedere Italia Israele tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Italia-Israele, match valido per la settima giornata delle qualificazioni UEFA per i Mondiali 2026, si terrà al Bluenergy Stadium di Udine, martedì 14 ottobre 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45.

Le migliori partite delle qualificazioni UEFA per i Mondiali 2026 saranno in onda su Sky Sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e il servizio streaming NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Ma come sempre accade le sfide che vedono protagoniste l’Italia di Gennaro Gattuso sono mandate in onda in esclusiva sulla Rai. In particolare, Estonia-Italia sarà trasmessa su Rai 1 e in streaming sul servizio dedicato della televisione di Stato RaiPlay.