Utile da 1,4 miliardi per la Delfin degli eredi Del Vecchio nel 2024: asset per 55 miliardi

Lunedì 13 ottobre si è tenuta l’Assemblea dei soci di Delfin, la cassaforte della famiglia Del Vecchio che detiene le quote del colosso EssilorLuxottica (circa il 32%) e anche le partecipazioni in Mediobanca (20%), Generali (10%), UniCredit (2,7%) e Covivio (28%).

Come di legge nella nota, l’assemblea, riunitasi sotto la presidente di Francesco Milleri, ha approvato il bilancio della società al 31 dicembre 2024, che conferma l’andamento record e la costante crescita di redditività e valore del portafoglio di partecipazioni. Delfin ha riportato ricavi da dividendi per un totale di oltre 1,144 miliardi di euro, in crescita del 29% rispetto all’esercizio precedente, e un utile d’esercizio di 1,393 miliardi, in crescita del 105% sul 2024.

Tutte le società in portafoglio contribuiscono al risultato, con un valore degli asset di proprietà superiore oggi ai 55 miliardi di euro e di circa 45 miliardi al 31 dicembre scorso, in crescita dell’31% rispetto al 2023. Delfin, sulla base degli ottimi andamenti delle società partecipate, stima di ricevere nell’anno in corso, entro

il 31 dicembre 2025, dividendi e premi per un totale record di 1,2 miliardi di euro.

«Desidero esprimere la mia riconoscenza all’Amministratore Delegato Romolo Bardin e all’intero Consiglio di Amministrazione per l’impegno e la dedizione con cui portano avanti il nostro percorso di crescita – ha

commentato Francesco Milleri, Presidente di Delfin –. L’eredità del nostro fondatore vive non solo nei risultati, ma nel modo in cui li perseguiamo: con senso di responsabilità verso le persone e le imprese che fanno parte del nostro percorso. Gli oltre 200 mila dipendenti di EssilorLuxottica rappresentano ogni giorno la prova che la crescita economica è davvero sostenibile solo quando migliora la qualità della vita e apre la strada a un futuro migliore».

«Allo stesso tempo, nella finanza continuiamo lungo la strada tracciata da Leonardo Del Vecchio, portando modernità in un sistema che deve riuscire a evolvere e ad adattarsi a nuovi scenari competitivi. Crediamo in un sistema finanziario aperto e dinamico come elemento fondamentale per valorizzare le eccellenze produttive del paese. Delfin intende continuare a svolgere il proprio ruolo di investitore responsabile, portatore di una visione moderna in cui tecnologia, dimensione e prospettiva internazionale sono i cardini per la crescita futura», ha concluso Milleri.

