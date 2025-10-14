Dove vedere Arabia Saudita Iraq tv streaming: tutte le info sulla sfida

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Arabia Saudita Iraq tv streaming, terza giornata della quarta fase delle qualificazioni ai Mondiali 2026.

Sono rimaste in sei, divise in due gironi, le nazionali asiatiche che si affrontano per conquistare un pass per il torneo iridato che si giocherà in USA, Canada e Messico nell’estate del prossimo anno e che per la prima volta vedrà coinvolte 48 nazionali.

Dove vedere Arabia Saudita Iraq tv streaming – Quando si gioca e tutti i dettagli

Arabia Saudita-Iraq, match valido per la terza giornata della quarta fase delle qualificazioni ai Mondiali 2026, si terrà nel campo del King Abdullah Sports City di Jeddah, martedì 14 ottobre 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45 italiane.

In questa fase delle qualificazioni asiatiche per il torneo iridato che si terrà la prossima estate, ci sono in palio due pass per la fase finale, uno per girone. Quindi le sei squadre avranno a disposizione due partite a testa per provare a chiudere il proprio raggruppamento al primo posto e aggiudicarsi un posto ai Mondiali. Le terze saranno eliminate, mentre le secondo si affronteranno nella quinta fase che mette in palio l’ultimo posto per le selezioni asiatiche per partecipare alla competizione.

Le qualificazioni asiatiche per i Mondiali 2026 non saranno visibili in maniera integrale su nessuna televisione italiana. Ma per gli appassionati del calcio asiatico, sarà possibile seguire la diretta di tutte le partite su OneFootball TV, a pagamento.