San Siro, Foster e Manica in Comune: «Onorati di progettare il nuovo stadio di Inter e Milan»

Quest’oggi a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, si è svolto il primo incontro istituzionale dopo l’approvazione da parte del Consiglio comunale della delibera per la vendita di San Siro a Inter e Milan.

Ospiti del sindaco Giuseppe Sala però, questa volta, non sono stati solo i vertici dei due club con i rispettivi tecnici incaricati, ma ben sì i fondatori dei due studi di architettura, Lord Norman Foster e David Manica, che avranno il compito di pensare, disegnare e realizzare il nuovo stadio di Inter e Milan, e le opere che i due club vogliono realizzare in quell’area.

Due studi di architettura di altissimo livello quelli scelti da Inter e Milan per un impianto che punta a entrare di diritto fra i migliori d’Europa, come sottolineato più volte da Giuseppe Marotta e Paolo Scaroni. Inoltre, Manica è da sempre stato interessato a partecipare al progetto del nuovo San Siro come testimonia il progetto dei due anelli realizzato, ma poi accantonato rispetto a quello della Cattedrale. Un iter che però si è bloccato nel 2019 per poi essere ripreso solo di recente, con idee completamente nuove.

A margine dell’incontro a Palazzo Marino, i due studi di architettura hanno rilasciato una nota congiunta: «Siamo grati al Sindaco per l’accoglienza e il tempo dedicatoci. In attesa che l’iter possa finalizzarsi, è stata un’occasione per condividere lo spirito e l’ambizione che ispirano il progetto. Siamo infatti grati a Oaktree e RedBird per aver affidato a Foster + Partners e Manica l’opportunità di progettare il nuovo stadio per Inter e Milan e ne siamo onorati. Questo progetto rappresenta non solo un investimento significativo per il futuro dello sport, ma anche un impegno verso la città di Milano e il suo ricco patrimonio culturale, architettonico e sportivo».