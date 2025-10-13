Infantino presente al summit su Gaza: calcio sempre più nella geopolitica

Tra i capi di Stato e di governo presenti al vertice per la pace a Gaza in corso di svolgimento a Sharm el-Sheikh (in Egitto) è apparso anche il presidente della FIFA Gianni Infantino. Come noto, il dirigente svizzero, numero uno dell’organo di governo del calcio mondiale, ha stretto un forte legame con il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump portando il calcio sempre più nella geopolitica.

Durante il primo mandato presidenziale, nel 2020, Infantino fu invitato alla Casa Bianca per la cerimonia di firma degli Accordi di Abramo, che normalizzarono le relazioni tra Israele e diversi Paesi arabi. Infantino è stato spinto a fare di più per sfruttare la posizione del calcio al fine di porre fine alla guerra tra Israele e Hamas, ma ha dichiarato che lo sport «non può risolvere problemi geopolitici».

In Europa cresceva la pressione per sospendere le squadre israeliane dalle competizioni calcistiche. Tuttavia, l’iniziativa per una votazione è crollata dopo che Sky News ha rivelato che l’amministrazione Trump sarebbe intervenuta per impedire che Israele venisse escluso dal calcio, mentre i colloqui di pace prendevano slancio.

Sono poche le figure non statunitensi che godono di una simile vicinanza al presidente o frequentano così spesso la Casa Bianca. Il trofeo della Coppa del Mondo si trova lì in vista del torneo del 2026, consegnato personalmente. Infantino aveva detto che quella versione era «solo per i vincitori… e poiché tu sei un vincitore, naturalmente puoi averla anche tu». Ora, non si esclude che Infantino possa proporre una partita della pace tra Israele e Palestina.