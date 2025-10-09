Villarreal-Barça a Miami: i tifosi potranno viaggiare negli USA gratis

Il via libera della UEFA, seppur di carattere eccezionale, per le partite all’estero su richiesta di Liga e Serie A ha aperto a una serie di ragionamenti da parte delle due leghe per facilitare al massimo i tifosi delle squadre che saranno impegnate fuori dai confini nazionali.

La prima sfida, che si giocherà fuori dal proprio paese di appartenenza, è quella della Liga e vedrà coinvolte Villarreal e Barcellona che si sfideranno così all’Hard Rock Stadium di Miami negli Stati Uniti il prossimo 20 dicembre. Per l’occasione, la Liga ha pubblicato una nota in cui specifica alcune novità per i tifosi delle due squadre.

«Questa partita rappresenta un passo storico che porta la Liga e il calcio spagnolo a un livello completamente nuovo. Comprendiamo e rispettiamo le preoccupazioni che questa decisione può suscitare, ma è importante contestualizzarla: si tratta di una sola gara su 380 che compongono la stagione. LaLiga rappresenta milioni di tifosi in tutto il mondo, molti dei quali seguono con passione le proprie squadre e meritano l’opportunità di vederle dal vivo almeno una volta. Questa partita serve ad avvicinare il nostro calcio ai tifosi globali, senza compromettere l’impegno verso coloro che lo vivono ogni settimana negli stadi in Spagna», ha dichiarato Javier Tebas, presidente della Liga.

«Per il Villarreal questa è un’opportunità unica per crescere ulteriormente e rafforzare la propria presenza in un mercato importante come quello statunitense. Con questa iniziativa possiamo raggiungere tifosi in altre parti del mondo e continuare a espandere il marchio sia del club che della Liga. Sappiamo che giocare questa partita lontano da casa avrà un impatto sui nostri abbonati, per questo stiamo mettendo in atto misure concrete e significative per compensarli. Siamo sicuri che sarà un’esperienza straordinaria», ha commentato Fernando Roig, presidente del Villarreal.

«Siamo entusiasti di poterci riavvicinare ai nostri tifosi negli Stati Uniti e siamo grati alla Liga per l’opportunità di avvicinarci a uno dei mercati strategici più importanti per il Club. Da molti anni visitiamo il paese e abbiamo sempre percepito la passione che il Barcellona suscita. Come club globale con milioni di sostenitori in tutto il mondo, questa occasione rafforza il nostro impegno verso la nostra base internazionale di tifosi, specialmente in un mercato chiave come quello statunitense. Disputare una partita ufficiale in una città come Miami, che vanta una comunità blaugrana così numerosa, sarà senza dubbio uno spettacolo di altissimo livello tra due squadre di vertice», le parole di Joan Laporta, presidente del Barcellona.

Come specificato nella nota, questo traguardo è arrivato dopo «anni di dialogo e coordinamento tra tutte le parti coinvolte ed è frutto di una richiesta diretta dei club partecipanti, con il sostegno della Liga. L’obiettivo è promuovere la crescita internazionale, ampliare la base globale di tifosi e rafforzare la posizione della Liga come una delle competizioni più importanti al mondo, preservandone al contempo l’integrità. L’iniziativa permetterà inoltre ai milioni di tifosi statunitensi della Liga di vivere un’esperienza dal vivo, mantenendo le radici della competizione saldamente in Spagna».

Per quanto riguarda i tifosi, viene specificato come la Liga «riafferma il proprio impegno verso i tifosi spagnoli. La partita sarà trasmessa in diretta attraverso i canali ufficiali, con contenuti aggiuntivi per migliorare l’esperienza di visione. Sono state inoltre previste misure di compensazione per gli abbonati del club di casa. I tifosi del Villarreal potranno viaggiare gratuitamente a Miami per assistere all’incontro. Chi sceglierà di non partecipare riceverà uno sconto del 30% sull’abbonamento, come gesto di ringraziamento per il continuo sostegno e la fedeltà. In vista dell’evento, negli Stati Uniti si terranno una serie di esperienze dedicate ai fan, per consentire loro di entrare in contatto con l’universo della Liga e vivere l’emozione oltre la partita stessa».

«Questa partita rappresenta una tappa fondamentale nella strategia a lungo termine della Liga North America, che ha progressivamente ampliato la presenza del calcio spagnolo sul continente. Attraverso programmi giovanili, accademie, attività con sponsor e una partnership strategica con ESPN, LaLiga ha rafforzato il legame con i tifosi nordamericani, trasformando una visione di lungo periodo in progressi concreti e aprendo la strada a una futura crescita. L’Hard Rock Stadium di Miami, sede di grandi eventi sportivi e culturali con una capienza di oltre 65.000 spettatori, ospiterà questa storica partita. I tifosi possono già registrarsi al sito ufficiale dell’evento per accedere alla prevendita dei biglietti, che inizierà il 21 ottobre. La vendita generale partirà il 22 ottobre», conclude la nota del massimo campionato spagnolo.