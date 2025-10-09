Gualtieri: «Ultima tappa per lo stadio della Roma. Sarà tra i più belli al mondo»

«Lo sport a Roma è di casa. Nel prossimo futuro ospiteremo la fase finale dei campionati europei e stiamo lavorando a due nuovi stadi in città. Per quello della Roma siamo all’ultima tappa. Sarà uno degli stadi più belli del mondo e contribuirà a rigenerare un quartiere anche con una grande area verde».

Ha parlato così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso del suo intervento di saluto all’Assemblea dell’EFC (European Football Clubs, evoluzione dell’ECA dopo il rebranding annunciato in questi giorni), l’associazione di rappresentanza di oltre 800 club calcistici mondiali che quest’anno si è riunita a Roma.

«Roma è una città di sport – ha aggiunto Gualtieri –, è evidente grazie ai milioni di appassionati fan delle squadre di calcio ma anche per le centinaia di migliaia di persone che praticano sport ogni giorno. Stiamo investendo in questi aspetti in ogni quartiere della città, sia sugli impianti sportivi sia per favorire la pratica grazie ai voucher sportivi».