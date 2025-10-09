Attraverso un comunicato ufficiale, il Tottenham ha annunciato che la proprietà del club londinese ha varato un aumento di capitale da 100 milioni di sterline (circa 115 milioni di euro al cambio attuale). Le risorse sono state immesse dall’azionista di maggioranza, il trust della famiglia Lewis, tramite la ENIC Sports & Development Holdings Ltd («ENIC»).

Questo aumento di capitale – spiegano gli Spurs in una nota – rafforzerà ulteriormente la posizione finanziaria del club e fornirà alla dirigenza «ulteriori risorse per continuare a concentrarsi sul raggiungimento di un successo sportivo duraturo. Questo nuovo apporto di fondi fa parte dell’impegno costante della famiglia Lewis nei confronti del club e del suo futuro».





Peter Charrington, presidente non esecutivo del Tottenham Hotspur, ha dichiarato: «Come ho affermato qualche settimana fa, il nostro obiettivo è la stabilità e il sostegno al management affinché possa realizzare le ambizioni del club. So che anche la famiglia Lewis nutre grandi ambizioni per il futuro».

«L’impegno di capitale annunciato oggi riflette proprio tale ambizione e desidero ringraziarli per il loro continuo supporto. Continueremo a fare tutto il possibile per garantire che Vinai e il suo team ricevano tutto il sostegno necessario per portare avanti questo club», ha sottolineato Charrington.