Ferrari svela il nuovo piano strategico: previsti oltre 3 miliardi in dividendi fino al 2031

Ferrari ha alzato il sipario sul proprio futuro al Capital Markets Day, presentando un piano strategico al 2030 che rappresenta un equilibrio tra innovazione tecnologica, fedeltà al DNA sportivo e responsabilità ambientale.

Da un punto di vista economico, nel Piano Strategico 2030 il gruppo guidato da John Elkann punta a raggiungere ricavi netti di circa 9 miliardi, con un tasso di crescita annuale composto di circa il 5%, trainato principalmente da Sports Cars e dalle altre attività legate alle vetture, sostenuto dalla visibilità garantita dal portafoglio ordini. L’aumento dei ricavi è dovuto all’arricchimento del mix prodotto con le personalizzazioni, puntando sempre sull’innovazione sul prodotto per il lungo termine, con investimenti cumulati pari a 4,7 miliardi di euro nel corso del piano, con una parte significativa dedicata alla prossima generazione di auto sportive

Anche i ricavi dalle attività Racing e Lifestyle contribuiranno positivamente alla performance. L’ebit raggiungerà almeno 2,75 miliardi nel 2030, con un margine di almeno il 30%, grazie al forte mix prodotto, inclusi i modelli in edizione limitata.

Inoltre, Ferrari ha rivisto al rialzo i target finanziari 2025, superando così i target di profittabilità del piano strategico al 2026 con un anno di anticipo: i ricavi sono attesi sopra i 7,1 miliardi (la precedente stima era maggiore di 7), l’ebitda adjusted oltre 2,7 miliardi (era oltre 2,68), l’indebitamento finanziario oltre 1,30 miliardi (era oltre 1,20).