Al termine dell’Assemblea Generale dell’EFC (la nuova ECA rivoluzionata) al Cavalieri Waldorf Hotel di Roma, il presidente Nasser Al Khelaifi – numero uno anche del Paris Saint-Germain – ha parlato in conferenza stampa.

Tra i temi affrontati dal numero uno dell’associazione c’è anche quello della Superlega e del riavvicinamento con il Barcellona: «Laporta è un amico. A volte tra amici si discute, ma era felice di essere qui. Abbiamo parlato di diverse cose, ma la Superlega era già morta prima di oggi. Tutti i club sono contenti di avere di nuovo il Barcellona con noi».

Poi, un passaggio sul nuovo Mondiale per Club a 32 squadre, con vista sull’edizione che si disputerà nel 2029: «La Coppa del mondo per Club è stata un successo: l’esposizione avuta negli Stati Uniti è stata incredibile e ci ha dato l’opportunità di crescere come brand. A livello di gestione dei diritti televisivi DAZN ha fatto un grande lavoro. Non credo che ci saranno cambiamenti nel format prima del 2029».

Sui rapporti con il Barcellona, «con Laporta abbiamo avuto un incontro molto piacevole, persino una passeggiata romantica a Roma», ha scherzato Al Khelaifi. «Abbiamo parlato anche della situazione economica del club catalano. Speriamo che presto possano tornare anche loro e il Real Madrid».

Infine, una battuta sul calendario affollato: «Il calendario va migliorato: dobbiamo gestire meglio gli impegni tra club e nazionali. Alcuni giocatori recuperano più facilmente, altri no, ma tutti vogliono giocare. L’importante è capire se sia fisicamente possibile. Serve un confronto tra tutte le leghe nazionali per trovare il giusto equilibrio. Non bisogna temere i cambiamenti, ma valutarli bene: gli allenatori, che lavorano ogni giorno con i giocatori, devono avere voce in capitolo».