Inter, Marotta eletto nell'Executive Board dell'European Football Clubs

Il Presidente e CEO dell’Inter Giuseppe Marotta è stato eletto nell’Executive Board dell’European Football Clubs, l’associazione dei Club calcistici europei, che ha di recente cambiato denominazione passando da ECA a EFC.

Marotta è stato eletto nel corso dell’Assemblea Generale dell’EFC a Roma e farà parte dell’Executive Board come rappresentante per l’Italia, sostituendo di fatto l’ex ad nerazzurro Alessandro Antonello (oggi all’Olympique Marsiglia).

“Rappresentare un Club importante in un contesto dove l’Inter ha un ruolo rilevante è sicuramente una grande soddisfazione. Ritengo che il calcio italiano sia una componente importante del calcio europeo, soprattutto ci deve essere un maggior dialogo perché ormai tra Europa e Italia c’è una simbiosi naturale e fisiologica e questo deve portare a una salvaguardia di quello che è il nostro fenomeno che dobbiamo difendere da tutti i punti di vista”.