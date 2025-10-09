Non solo la Stampa: nel dossier di Gedi (Exor) anche la cessione di Repubblica

Sono sempre più definiti i contorni del piano di Exor, holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla anche Ferrari e Juventus, per uscire dal mondo dell’editoria.

Come riporta l’edizione odierna di ItaliaOggi, il gruppo editoriale Gedi, controllato da Exor, sta per cedere sia Repubblica che La Stampa, smantellando di fatto le attività della società che nel bilancio della holding è iscritta con un valore di 118 milioni di euro.

Secondo le intenzioni di Exor, si parte con la cessione del La Stampa e poi con quella di Repubblica. A Torino si conta un organico di 170 redattori, in cui ci sono anche una ventina di persone che dal prossimo anno andranno in prepensionamento. Tra gli acquirenti del La Stampa spicca al momento NEM (conglomerato di giornali del Nord Est), che deve ancora definire un’offerta formale e in particolare la possibile cordata a supporto dell’operazione per un affare che dovrebbe aggirarsi intorno ai 50 milioni, anche se la richiesta sembra essere più alta. Intanto, nella giornata di ieri, i giornalisti del La Stampa sono stati informati sulla posizione dell’azienda dal comitato di redazione.

Una volta archiviata o avviata la cessione del quotidiano torinese, la famiglia Agnelli-Elkann potrà dedicarsi alla vendita di Repubblica. In pole position c’è la famiglia di armatori greci Kyriakou, editori della tv ellenica Antenna. Sul tavolo, insieme al quotidiano, finiranno anche le attività radiofoniche, a meno di ulteriori offerte riguardanti solo queste ultime o alcune delle emittenti detenute, Deejay, Capital e m2o. Da quanto filtra, NEM non sembra interessata alle radio di Gedi.