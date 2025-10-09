Il Consiglio dei Ministri propone la cittadinanza italiana per Cardinale

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all’attivazione della procedura per concedere la cittadinanza «per meriti speciali» al proprietario del Milan Gerry Cardinale, finanziere americano fondatore del fondo RedBird.

La delibera è arrivata su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del ministro della Giustizia Carlo Nordio, e in considerazione del parere favorevole del ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Come spiega la nota di Palazzo Chigi al termine della riunione, «Cardinale, fondatore di RedBird Capital Partners, società proprietaria di AC Milan, ha dato un fortissimo impulso a iniziative di solidarietà e inclusione sociale attraverso lo sport, promuovendo attività rivolte in particolare a giovani detenuti, in condizione di fragilità ed esposti a rischio di marginalizzazione».