Lutto nel calcio argentino: è morto Miguel Ángel Russo, tecnico del Boca

Lutto nel calcio argentino. È morto a 69 anni Miguel Ángel Russo, storico allenatore del Boca Juniors e figura amatissima nel mondo del fútbol sudamericano. Da tempo lottava contro un grave indebolimento fisico che lo aveva costretto a un ricovero domiciliare, dopo aver sconfitto anni fa un tumore alla prostata.

Il Boca ha annunciato la notizia con un comunicato carico di emozione: «Miguel lascia una orma incancellabile nella nostra storia», ha scritto la società, ricordando l’uomo che nel 2007 guidò il team alla conquista della Copa Libertadores accanto a Juan Román Riquelme, oggi presidente.

Allenatore sobrio, rispettato e appassionato, Russo ha lasciato il segno anche in altre panchine come Vélez, San Lorenzo, Estudiantes, Racing e Rosario Central, con cui vinse la Copa Argentina del 2018. In carriera ha conquistato anche la Superliga 2020 con il Boca, confermandosi uno dei tecnici più vincenti e amati del Paese.

Le condoglianze sono arrivate da tutto il mondo del calcio: «Un grande e un amico», lo ha ricordato Alejandro Domínguez, presidente della Conmebol, la Federcalcio sudamericana. San Lorenzo, Vélez, Estudiantes e Rosario Central hanno pubblicato messaggi di affetto, ricordando «un signore del calcio, dentro e fuori dal campo».