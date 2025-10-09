La nuova Covisoc non piace ai club di Serie A: costi troppo alti

La nuova Commissione per il controllo sui conti dei club professionistici di calcio e basket, che sostituisce di fatto la Covisoc e la Comtec, è arrivata alla prima settimana completa di lavoro dalla sua nascita ufficiale, ma raccoglie già i primi malumori.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, dopo i dubbi della FIGC, che di fatto si è vista sottrarre il controllo dei conti dei club, ora sono i club a storcere il naso. Il motivo? I costi giudicati troppo alti per mantenere il nuovo organismo voluto dal ministro per lo Sport Andrea Abodi.

Nella giornata di ieri, a Roma, si è svolta l’Assemblea della Lega Calcio Serie A, in cui i presidenti delle società si sono lamentati dei costi di gestione della Commissione, giudicati troppo alti. Prima questi ammontavano a 350mila euro ed erano pagati dalla FIGC, ora invece la somma è arrivata a 3,5 milioni, di cui 1,9 milioni in capo alla Federcalcio con il resto che spetta ai club.

Anche per questo, la FIGC sta pensando di impugnare il provvedimento nel comma relativo alla distribuzione dei costi di mantenimento. Da parte dei club, però, c’è la volontà di rimanere per il momento in attesa, visto che la linea da seguire non è condivisa appieno da tutti.