Qualificazioni Mondiali 2026, turno chiave: dove vedere le sfide in tv

Le competizioni per club lasciano spazio nuovamente alle nazionali, per la seconda sosta della stagione 2025/26. A tornare grandi protagoniste sono le partite per le qualificazioni ai Mondiali 2026, che si terranno negli Stati Uniti, Messico e Canada, e che vedono fra le partecipanti anche ovviamente l’Italia a caccia di punti importanti per chiudere la pratica secondo posto.

Da giovedì 9 fino a martedì 14 ottobre, saranno molti gli scontri validi per le qualificazioni alla prossima rassegna iridata, la prima che vedrà l’ampliamento del numero delle partecipanti che passeranno così da 32 a 48. La UEFA, così come le altre Federazioni, ha organizzato il proprio torneo di qualificazione per mettere in palio i suoi 16 posti per partecipare ai Mondiali.

Dove vedere qualificazioni Mondiali – Il calendario europeo

Le partite valide per le qualificazioni ai Mondiali della UEFA saranno visibile su Sky Sport o in streaming su NOW. Alcune sfide saranno trasmesse anche in chiaro su CIELO (canale 26 del digitale terrestre). Infatti, la pay tv di Comcast si è aggiudicata i diritti televisivi delle sfide delle nazionali.

Come sempre, le partite dell’Italia, che dovrà affrontare in trasferta l’Estonia e a Udine lo scontro diretto con Israele, saranno in onda su Rai 1 con appuntamento a sabato 10 e martedì 14 ottobre sempre alle 20.45. Questo, invece, il calendario degli incontri dei 12 gironi delle qualificazioni europee ai Mondiali di USA, Canada e Messico:

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE

Ore 18.00

FINLANDIA-LITUANIA

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, telecronaca Federico Zanon

Ore 20.45

REPUBBLICA CECA-CROAZIA

Sky Sport Mix, in streaming su NOW e in chiaro su Cielo, telecronaca Federico Botti

DIRETTA GOL

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

SCOZIA-GRECIA

BIELORUSSIA-DANIMARCA

MALTA-PAESI BASSI

CIPRO-BOSNIA ERZEGOVINA

AUSTRIA-SAN MARINO

ISOLE FAROE-MONTENEGRO

VENERDÌ 10 OTTOBRE

Ore 16.00

KAZAKISTAN-LIECHTENSTEIN

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, telecronaca Riccardo Morelli

Ore 20.45

GERMANIA-LUSSEMBURGO

Sky Sport Uno e in streaming su NOW, telecronaca Paolo Ciarravano

DIRETTA GOL

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

IRLANDA DEL NORD-SLOVACCHIA

SVEZIA-SVIZZERA

KOSOVO-SLOVENIA

FRANCIA-AZERBAIGIAN

ISLANDA-UCRAINA

BELGIO-MACEDONIA DEL NORD

SABATO 11 OTTOBRE

Ore 15.00

LETTONIA-ANDORRA

Sky Sport 256 e in streaming su NOW, telecronaca Peppe Di Giovanni

Ore 18.00

NORVEGIA-ISRAELE

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, telecronaca Matteo Marceddu

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, telecronaca Matteo Marceddu UNGHERIA-ARMENIA

Sky Sport Arena, Sky Sport 256 e in streaming su NOW, telecronaca Giovanni Poggi

Ore 20.45

SPAGNA-GEORGIA

Sky Sport Uno e in streaming su NOW, telecronaca Antonio Nucera

DIRETTA GOL

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

BULGARIA-TURCHIA

PORTOGALLO-REPUBBLICA D’IRLANDA

SERBIA-ALBANIA

DOMENICA 12 OTTOBRE

Ore 15.00

SAN MARINO-CIPRO

Sky Sport Mix e in streaming su NOW, telecronaca Gaia Brunelli

Ore 18.00

PAESI BASSI-FINLANDIA

Sky Sport Uno e in streaming su NOW, telecronaca Federico Botti

DIRETTA GOL

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

SCOZIA-BIELORUSSIA

ISOLE FAROE-REPUBBLICA CECA

Ore 20.45

DANIMARCA-GRECIA

Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su Cielo, telecronaca Daniele Barone

DIRETTA GOL

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

LITUANIA-POLONIA

ROMANIA-AUSTRIA

CROAZIA-GIBILTERRA

LUNEDÌ 13 OTTOBRE

Ore 20.45

ISLANDA-FRANCIA

Sky Sport Uno e in streaming su NOW, telecronaca Federico Zancan

DIRETTA GOL

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

IRLANDA DEL NORD-GERMANIA

SLOVACCHIA-LUSSEMBURGO

SVEZIA-KOSOVO

SLOVENIA-SVIZZERA

UCRAINA-AZERBAIGIAN

GALLES-BELGIO

MACEDONIA DEL NORD-KAZAKISTAN

MARTEDÌ 14 OTTOBRE

Ore 18.00

ESTONIA-MOLDAVIA

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, telecronaca Federico Zanon

Ore 20.45

PORTOGALLO-UNGHERIA

Sky Sport Arena e in streaming su NOW, telecronaca Riccardo Gentile

DIRETTA GOL

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

SPAGNA-BULGARIA

TURCHIA-GEORGIA

REPUBBLICA D’IRLANDA-ARMENIA

LETTONIA-INGHILTERRA

ANDORRA-SERBIA

Ma non solo le qualificazioni ai Mondiali, su Sky e NOW in onda anche due amichevoli internazionali, che vedranno protagoniste Inghilterra e la Norvegia, avversaria dell’Italia all’ultima giornata:

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE

Ore 20.45

INGHILTERRA-GALLES

Sky Sport Arena e in streaming su NOW, telecronaca Federico Zancan

MARTEDÌ 14 OTTOBRE

Ore 18.00