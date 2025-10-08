Qualificazioni Mondiali 2026, turno chiave: dove vedere le sfide in tv

Le competizioni per club lasciano spazio nuovamente alle nazionali, per la seconda sosta della stagione 2025/26. A tornare grandi protagoniste sono le partite per le qualificazioni ai Mondiali 2026, che si terranno negli Stati Uniti, Messico e Canada, e che vedono fra le partecipanti anche ovviamente l’Italia a caccia di punti importanti per chiudere la pratica secondo posto.
Da giovedì 9 fino a martedì 14 ottobre, saranno molti gli scontri validi per le qualificazioni alla prossima rassegna iridata, la prima che vedrà l’ampliamento del numero delle partecipanti che passeranno così da 32 a 48. La UEFA, così come le altre Federazioni, ha organizzato il proprio torneo di qualificazione per mettere in palio i suoi 16 posti per partecipare ai Mondiali.
Dove vedere qualificazioni Mondiali – Il calendario europeo
Le partite valide per le qualificazioni ai Mondiali della UEFA saranno visibile su Sky Sport o in streaming su NOW. Alcune sfide saranno trasmesse anche in chiaro su CIELO (canale 26 del digitale terrestre). Infatti, la pay tv di Comcast si è aggiudicata i diritti televisivi delle sfide delle nazionali.
Come sempre, le partite dell’Italia, che dovrà affrontare in trasferta l’Estonia e a Udine lo scontro diretto con Israele, saranno in onda su Rai 1 con appuntamento a sabato 10 e martedì 14 ottobre sempre alle 20.45. Questo, invece, il calendario degli incontri dei 12 gironi delle qualificazioni europee ai Mondiali di USA, Canada e Messico:
GIOVEDÌ 9 OTTOBRE
Ore 18.00
-
FINLANDIA-LITUANIA
Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, telecronaca Federico Zanon
Ore 20.45
-
REPUBBLICA CECA-CROAZIA
Sky Sport Mix, in streaming su NOW e in chiaro su Cielo, telecronaca Federico Botti
DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
- SCOZIA-GRECIA
- BIELORUSSIA-DANIMARCA
- MALTA-PAESI BASSI
- CIPRO-BOSNIA ERZEGOVINA
- AUSTRIA-SAN MARINO
- ISOLE FAROE-MONTENEGRO
VENERDÌ 10 OTTOBRE
Ore 16.00
-
KAZAKISTAN-LIECHTENSTEIN
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, telecronaca Riccardo Morelli
Ore 20.45
-
GERMANIA-LUSSEMBURGO
Sky Sport Uno e in streaming su NOW, telecronaca Paolo Ciarravano
DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
- IRLANDA DEL NORD-SLOVACCHIA
- SVEZIA-SVIZZERA
- KOSOVO-SLOVENIA
- FRANCIA-AZERBAIGIAN
- ISLANDA-UCRAINA
- BELGIO-MACEDONIA DEL NORD
SABATO 11 OTTOBRE
Ore 15.00
-
LETTONIA-ANDORRA
Sky Sport 256 e in streaming su NOW, telecronaca Peppe Di Giovanni
Ore 18.00
-
NORVEGIA-ISRAELE
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, telecronaca Matteo Marceddu
-
UNGHERIA-ARMENIA
Sky Sport Arena, Sky Sport 256 e in streaming su NOW, telecronaca Giovanni Poggi
Ore 20.45
-
SPAGNA-GEORGIA
Sky Sport Uno e in streaming su NOW, telecronaca Antonio Nucera
DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
- BULGARIA-TURCHIA
- PORTOGALLO-REPUBBLICA D’IRLANDA
- SERBIA-ALBANIA
DOMENICA 12 OTTOBRE
Ore 15.00
-
SAN MARINO-CIPRO
Sky Sport Mix e in streaming su NOW, telecronaca Gaia Brunelli
Ore 18.00
-
PAESI BASSI-FINLANDIA
Sky Sport Uno e in streaming su NOW, telecronaca Federico Botti
DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
- SCOZIA-BIELORUSSIA
- ISOLE FAROE-REPUBBLICA CECA
Ore 20.45
-
DANIMARCA-GRECIA
Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su Cielo, telecronaca Daniele Barone
DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
- LITUANIA-POLONIA
- ROMANIA-AUSTRIA
- CROAZIA-GIBILTERRA
LUNEDÌ 13 OTTOBRE
Ore 20.45
-
ISLANDA-FRANCIA
Sky Sport Uno e in streaming su NOW, telecronaca Federico Zancan
DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
- IRLANDA DEL NORD-GERMANIA
- SLOVACCHIA-LUSSEMBURGO
- SVEZIA-KOSOVO
- SLOVENIA-SVIZZERA
- UCRAINA-AZERBAIGIAN
- GALLES-BELGIO
- MACEDONIA DEL NORD-KAZAKISTAN
MARTEDÌ 14 OTTOBRE
Ore 18.00
-
ESTONIA-MOLDAVIA
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, telecronaca Federico Zanon
Ore 20.45
-
PORTOGALLO-UNGHERIA
Sky Sport Arena e in streaming su NOW, telecronaca Riccardo Gentile
DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
- SPAGNA-BULGARIA
- TURCHIA-GEORGIA
- REPUBBLICA D’IRLANDA-ARMENIA
- LETTONIA-INGHILTERRA
- ANDORRA-SERBIA
Ma non solo le qualificazioni ai Mondiali, su Sky e NOW in onda anche due amichevoli internazionali, che vedranno protagoniste Inghilterra e la Norvegia, avversaria dell’Italia all’ultima giornata:
GIOVEDÌ 9 OTTOBRE
Ore 20.45
-
INGHILTERRA-GALLES
Sky Sport Arena e in streaming su NOW, telecronaca Federico Zancan
MARTEDÌ 14 OTTOBRE
Ore 18.00
-
NORVEGIA-NUOVA ZELANDA
Sky Sport Arena e in streaming su NOW, telecronaca Nicola Roggero