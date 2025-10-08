Qualificazioni Mondiali 2026, turno chiave: dove vedere le sfide in tv

Riprende il cammino delle varie selezioni verso la rassegna iridata con la seconda finestra stagionale.

Le competizioni per club lasciano spazio nuovamente alle nazionali, per la seconda sosta della stagione 2025/26. A tornare grandi protagoniste sono le partite per le qualificazioni ai Mondiali 2026, che si terranno negli Stati Uniti, Messico e Canada, e che vedono fra le partecipanti anche ovviamente l’Italia a caccia di punti importanti per chiudere la pratica secondo posto.

Da giovedì 9 fino a martedì 14 ottobre, saranno molti gli scontri validi per le qualificazioni alla prossima rassegna iridata, la prima che vedrà l’ampliamento del numero delle partecipanti che passeranno così da 32 a 48. La UEFA, così come le altre Federazioni, ha organizzato il proprio torneo di qualificazione per mettere in palio i suoi 16 posti per partecipare ai Mondiali.

Dove vedere qualificazioni Mondiali – Il calendario europeo

Le partite valide per le qualificazioni ai Mondiali della UEFA saranno visibile su Sky Sport o in streaming su NOW. Alcune sfide saranno trasmesse anche in chiaro su CIELO (canale 26 del digitale terrestre). Infatti, la pay tv di Comcast si è aggiudicata i diritti televisivi delle sfide delle nazionali.

Come sempre, le partite dell’Italia, che dovrà affrontare in trasferta l’Estonia e a Udine lo scontro diretto con Israele, saranno in onda su Rai 1 con appuntamento a sabato 10 e martedì 14 ottobre sempre alle 20.45. Questo, invece, il calendario degli incontri dei 12 gironi delle qualificazioni europee ai Mondiali di USA, Canada e Messico: 

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE

Ore 18.00

  • FINLANDIA-LITUANIA
    Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, telecronaca Federico Zanon

Ore 20.45

  • REPUBBLICA CECA-CROAZIA
    Sky Sport Mix, in streaming su NOW e in chiaro su Cielo, telecronaca Federico Botti

DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

  • SCOZIA-GRECIA
  • BIELORUSSIA-DANIMARCA
  • MALTA-PAESI BASSI
  • CIPRO-BOSNIA ERZEGOVINA
  • AUSTRIA-SAN MARINO
  • ISOLE FAROE-MONTENEGRO 

VENERDÌ 10 OTTOBRE

Ore 16.00

  • KAZAKISTAN-LIECHTENSTEIN
    Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, telecronaca Riccardo Morelli

Ore 20.45

  • GERMANIA-LUSSEMBURGO
    Sky Sport Uno e in streaming su NOW, telecronaca Paolo Ciarravano

 DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

  • IRLANDA DEL NORD-SLOVACCHIA
  • SVEZIA-SVIZZERA
  • KOSOVO-SLOVENIA
  • FRANCIA-AZERBAIGIAN
  • ISLANDA-UCRAINA
  • BELGIO-MACEDONIA DEL NORD

SABATO 11 OTTOBRE

Ore 15.00

  • LETTONIA-ANDORRA
    Sky Sport 256 e in streaming su NOW, telecronaca Peppe Di Giovanni

Ore 18.00

  • NORVEGIA-ISRAELE
    Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, telecronaca Matteo Marceddu
  • UNGHERIA-ARMENIA
    Sky Sport Arena, Sky Sport 256 e in streaming su NOW, telecronaca Giovanni Poggi

Ore 20.45

  • SPAGNA-GEORGIA
    Sky Sport Uno e in streaming su NOW, telecronaca Antonio Nucera

DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

  • BULGARIA-TURCHIA
  • PORTOGALLO-REPUBBLICA D’IRLANDA
  • SERBIA-ALBANIA

DOMENICA 12 OTTOBRE

Ore 15.00

  • SAN MARINO-CIPRO
    Sky Sport Mix e in streaming su NOW, telecronaca Gaia Brunelli

Ore 18.00

  • PAESI BASSI-FINLANDIA
    Sky Sport Uno e in streaming su NOW, telecronaca Federico Botti

DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

  • SCOZIA-BIELORUSSIA
  • ISOLE FAROE-REPUBBLICA CECA

Ore 20.45

  • DANIMARCA-GRECIA
    Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su Cielo, telecronaca Daniele Barone

DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

  • LITUANIA-POLONIA
  • ROMANIA-AUSTRIA
  • CROAZIA-GIBILTERRA

LUNEDÌ 13 OTTOBRE

Ore 20.45

  • ISLANDA-FRANCIA
    Sky Sport Uno e in streaming su NOW, telecronaca Federico Zancan

DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

  • IRLANDA DEL NORD-GERMANIA
  • SLOVACCHIA-LUSSEMBURGO
  • SVEZIA-KOSOVO
  • SLOVENIA-SVIZZERA
  • UCRAINA-AZERBAIGIAN
  • GALLES-BELGIO
  • MACEDONIA DEL NORD-KAZAKISTAN

MARTEDÌ 14 OTTOBRE

Ore 18.00

  • ESTONIA-MOLDAVIA
    Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, telecronaca Federico Zanon

Ore 20.45

  • PORTOGALLO-UNGHERIA
    Sky Sport Arena e in streaming su NOW, telecronaca Riccardo Gentile

 DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

  • SPAGNA-BULGARIA
  • TURCHIA-GEORGIA
  • REPUBBLICA D’IRLANDA-ARMENIA
  • LETTONIA-INGHILTERRA
  • ANDORRA-SERBIA

Ma non solo le qualificazioni ai Mondiali, su Sky e NOW in onda anche due amichevoli internazionali, che vedranno protagoniste Inghilterra e la Norvegia, avversaria dell’Italia all’ultima giornata:

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE

Ore 20.45

  • INGHILTERRA-GALLES
    Sky Sport Arena e in streaming su NOW, telecronaca Federico Zancan

MARTEDÌ 14 OTTOBRE

Ore 18.00

  • NORVEGIA-NUOVA ZELANDA
    Sky Sport Arena e in streaming su NOW, telecronaca Nicola Roggero

