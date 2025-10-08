Ceferin: «La UEFA non organizzerà mai competizioni per 12 club»

Si sta svolgendo a Roma l’assemblea dell’ECA, rinominata EFC proprio durante la tre giorni in programma fino a giovedì nella Capitale.

Durante uno degli appuntamenti odierni ha preso la parola il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, che da anni lavora al fianco dell’associazione dei club europei presieduta da Nasser Al Khelaifi. «Abbiamo superato crisi senza precedenti, sfidando le tradizioni diventando più forti che mai – ha dichiarato Ceferin –. Abbiamo superato guerre, epidemie e stravolgimenti economici, ma il calcio europeo è uscito forte e somiglia allo spirito dei gladiatori. Noi mostriamo quel coraggio quando abbiamo deciso di riformare le competizioni per club, un’audacia ricompensata perché ha generato valore fuori e dentro il campo».

«L’Europa definisce degli standard quando si parla di calcio mondiale e dal di fuori ci sono stati tentativi di riformare il nostro sport, ma noi non organizzeremo mai una competizione per 12 club. Promuoviamo un calcio inclusivo e che sia un’ancora nei momenti difficili che viviamo. Il calcio è un posto dove apparteniamo tutti. Davanti a crisi politiche e sociali abbiamo bisogno di qualcosa che unisca e il calcio ha questo ruolo e dobbiamo conservarlo», ha concluso il presidente della UEFA.