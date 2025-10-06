Mondiali 2026: scelte le sfide delle qualificazioni in diretta in chiaro

È ancora tempo di nazionali con le qualificazioni per i Mondiali 2026 che interrompono i campionati per la seconda volta in questa stagione.

Occhi puntati, ovviamente, sull’Italia di Gennaro Gattuso che punta a blindare almeno la seconda piazza del raggruppamento, che garantisce un posto nei playoff, visto che la corsa per la vetta appare decisamente compromessa e pienamente nelle mani della Norvegia. Contro Israele, sabato, gli scandinavi avranno a disposizione il primo teorico match point, visto che si tratta dell’impegno più proibitivo prima dello scontro diretto di novembre con gli Azzurri a San Siro.

Donnarumma e compagni dovranno affrontare la trasferta in Estonia e poi la sfida a Udine proprio contro Israele, diretta concorrente per il secondo posto e già battuta nell’ultima sfida di settembre con un rocambolesco 4-3. Le due sfide, come al solito, saranno trasmesse in diretta in chiaro su Rai 1. Per quanto riguarda le altre partite delle qualificazioni UEFA per i Mondiali, i match sono un’esclusiva Sky. Ma come accaduto a settembre, una sfida per turno sarà visibile in chiaro in diretta su Cielo, canale 26 del digitale terrestre.

Qualificazioni Mondiali in chiaro – I match in diretta su Cielo

Si parte giovedì 9 alle ore 20.45 con Repubblica Ceca-Croazia. Uno scontro diretto per il primo posto del gruppo L anche se Modric e compagni hanno disputato solamente quattro partite, vincendole tutte, anche la sfida di andata in casa contro i cechi con un netto 5-1. E ora sono pronti a chiudere la pratica staccando virtualmente il pass per la fase a gironi del torneo iridato.

Su Cielo andrà in onda poi, domenica 12 alle 20.45 Danimarca-Grecia. Le due nazionali sono inserite nel raggruppamento C e, insieme alla Scozia, si giocheranno fino in fondo la possibilità di qualificarsi alla competizione iridata che si giocherà nell’estate 2026 fra USA, Canada e Messico.