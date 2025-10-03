Via libera a San Siro: Monguzzi si dimette dalla commissione ambiente

Il passaggio della delibera per la vendita di San Siro a Inter e Milan da parte del Comune di Milano ha come primo effetto le dimissioni del consigliere comunale Carlo Monguzzi da presidente della commissione Ambiente e Mobilità.

«È impossibile in queste condizioni poter lavorare al servizio delle istituzioni e dei cittadini – spiega in una nota Monguzzi –. Provo profonda tristezza perché in tanti anni di presidenza sono sempre riuscito a dare voce a comitati e cittadini che altrimenti non sarebbero stati ascoltati. Ma lo strappo dell’altra notte fatto da una parte della maggioranza è stato micidiale ed è arrivata la goccia che ha fatto traboccare un vaso già pieno e ha reciso ogni possibile sintonia».

«Salva Milano, San Siro, tagliola contro i nostri emendamenti per approvare la delibera in fretta, e il cinico ricorso all’aiuto di Forza Italia. Stanno regalando la città alla destra: io cercherò in tutti i modi di impedirlo – prosegue il consigliere dei Verdi che insieme al suo gruppo, che appoggia la maggioranza, ha votato contro la delibera per la vendita di San Siro –. Bisogna tornare agli impegni e alle promesse della campagna elettorale, abbiamo tradito la fiducia degli elettori». Gli altri due consiglieri dei Verdi Francesca Cucchiara e Tommaso Gorini stanno valutando se rimanere nella maggioranza che appoggia il sindaco Giuseppe Sala.

«Ora tutti chiedono agli altri due Verdi di non uscire dalla maggioranza, prima ci prendono a martellate, ci insultano, approvano le cose più orribili e poi baci baci. I fatti ci vogliono: ritirino la delibera sullo stadio e si scusino. Per me la battaglia non è finita, ricorreremo alla giustizia in tutte le sedi possibili», conclude Monguzzi.