Inter e Atlético Madrid si sfideranno in Libia durante la prossima sosta per le nazionali. Come riportato da Agenzia Nova, le due società hanno infatti trovato un accordo con il Fondo per lo sviluppo e la ricostruzione della Libia per l’organizzazione di un’amichevole a Bengasi, in programma venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 18:00. La partita assegnerà la cosiddetta “Coppa della Ricostruzione” e si inserisce nelle attività promosse dal Fondo per valorizzare le nuove infrastrutture sportive del Paese e rilanciare l’immagine della città dopo gli anni di conflitto.

Il match si giocherà al Benghazi International Stadium, impianto da 41.500 posti inaugurato lo scorso 20 febbraio con un evento tra le vecchie glorie del Milan e una selezione di leggende africane e libiche. Lo stadio, costruito in tempi rapidi grazie alla collaborazione tra aziende turche e locali, dispone di un terreno in erba ibrida, che combina prato naturale e fibre sintetiche.

Un antipasto della prossima sfida di Champions League, quindi, per i nerazzurri, anche se entrambe avranno rose ridotte considerando gli impegni dei giocatori durante la sosta per le nazionali. In casa Inter, infatti, dovrebbero aggiungersi anche diversi calciatori dell’Under 23, che non dovrebbe giocare in Serie C nel prossimo weekend con richiesta di rinvio della gara contro il Renate visti i diversi calciatori convocati dalle nazionali.