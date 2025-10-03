Serie BKT, la sfida Cesena-Reggiana in diretta gratuita su DAZN

Sabato 4 ottobre allo’Orogel Stadium – Dino Manuzzi andrà in scena l’atteso derby emiliano-romagnolo tra Cesena e Reggiana, valido per la settimagiornata di Serie BKT. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 19:30 e la partita sarà trasmessa in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), anche in modalità gratuita.

Sabato è in programma un derby storico che mette di fronte due città dalla forte competitività, con una propria identità e una lunga tradizione sportiva. Il Cesena, allenato da Michele Mignani, arriva all’appuntamento dopo la sconfitta contro la capolista Frosinone e cercherà punti preziosi per consolidare la loro posizione nelle zone alte della classifica e puntare a scalare ulteriormente verso i primi posti. Dall’altra parte, la Reggiana, guidata da Davide Dionigi, scende in campo dopo un pareggio contro lo Spezia e punta a sfruttare il derby per ritrovare slancio e punti.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando sul sito della piattaforma di sport in streaming e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con mail, nome e cognome.

Cesena Reggiana in streaming gratis – Le soluzioni per seguire la Serie BKT

Disponibile tutta su DAZN, per seguire la Serie BKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass, disponibile in occasione del Black Friday, e fino all’8 di dicembre, a prezzi scontati:

il piano Annuale dilazionato a 7,90€ al mese per i primi 3 mesi (13,99€ per successivi 9 mesi)

l’Annual Pass con pagamento anticipato a 89€ all’anno, anziché 129€

il mensile a 9,90€ al mese per 3 mesi, anziché 19,90€

Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.