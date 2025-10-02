La Rai licenzia Enrico Varriale: risolto il contratto per giusta causa

La Rai ha risolto il contratto del noto giornalista Enrico Varriale per giusta causa. Lo ha comunicato nella giornata di ieri il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, in una mail inviata al CdR di RaiSport e inoltrata nella mattinata anche al resto della redazione sportiva.

Entrato in Rai nel 1986, collaborando con la sede di Napoli e il telegiornale regionale, tre anni dopo, nel 1989, Varriale si trasferisce a Roma, dove lavora nella redazione sportiva del TG3 diretta da Aldo Biscardi, che lo promuove inviato di punta a Il processo del lunedì. Nel gennaio 2019 viene nominato vicedirettore di Rai Sport e, dal settembre dello stesso anno, assume la conduzione di 90º minuto. In occasione del campionato europeo del 2021 commenta i pre e post-partita della Nazionale italiana insieme a Claudio Marchisio, direttamente dallo stadio. Successivamente lascia la conduzione di 90º minuto a Marco Lollobrigida.

Nel settembre 2021 viene indagato per stalking e lesioni nei confronti dell’ex compagna; a suo carico il Tribunale di Roma dispone il divieto di avvicinamento. Nel novembre dello stesso anno la Procura chiede il processo immediato, ritenendo le prove a suo carico “schiaccianti”. Il processo di primo grado, avviato nel gennaio 2022, si conclude con una condanna a dieci mesi per stalking e lesioni. Inoltre, il giornalista sportivo è a processo, sempre per stalking e lesioni, anche per un’altra e successiva accusa: è stato denunciato da una seconda donna con la quale aveva avuto una relazione.