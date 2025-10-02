Mondiale per Club, l'idea della FIFA: portare a tre il limite delle squadre provenienti dalla stessa nazione

Il prossimo Mondiale per Club FIFA, in programma nel 2029, è pronto a superare l’attuale vincolo imposto che ferma a due le squadre provenienti dalla stessa nazione, a meno che non rientrassero nell’elenco delle vincitrici continentali degli ultimi quattro anni (come successo al Brasile con le sue quattro squadre).

Una mossa che, come riporta il quotidiano britannico The Times, sarebbe in programma ormai da settimane da parte della FIFA che trova il consenso anche della UEFA di Aleksander Ceferin. Invece, l’organo del calcio europeo sarebbe contrario a una decisione di Gianni Infantino di allargare il numero di partecipanti, come fatto con i Mondiali per le nazionali, o di far disputare il Mondiale per Club ogni due anni invece che quattro come previsto al momento.

La scelta di valutare un allargamento del numero di partecipanti della stessa nazione è stata dettata dal fatto che il torneo per come è attualmente concepito esclude la possibilità di avere molti top club presenti e che magari hanno vinto il campionato nazionale solamente qualche mese prima. E per il 2025 ci sono tre esempi: Barcellona, Liverpool e Napoli. Proprio per questo sono nate più critiche che mettevano in dubbio il fatto di come il torneo fosse davvero una competizione fra i club migliori del mondo. E per sopperire a ciò, portare il limite a tre delle squadre della stessa nazione viene vista come la mossa giusta.

Ma, come accennato in precedenza, l’idea di allargare il Mondiale per Club 2029 a 48 squadre non è da escludere. Perché è vero che la UEFA si dice contraria, ma l’Associazione dei Club Europei (ECA), presieduta dal presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al Khelaifi. Un ostacolo quello della UEFA che potrebbe però essere superato con la FIFA che garantirà di non cambiare la cadenza del torneo (da quattro a due anni) così da non creare alcun danno ipotetico alla Champions League.

Una prima occasione per discutere di eventuali novità per il Mondiale per Club sarà il Consiglio FIFA di oggi, anche se è quasi certo che non ci saranno decisioni definitive in merito. Infantino, infine, punta alla base di consensi che il torneo ha avuto al di fuori dei confini europei.