DAZN Full a sconto: 12 mesi a 29,99 euro al mese anziché 34,99 euro

Un ampio catalogo di sport live e on demand.

I campionati esteri e altri eventi calcistici;

Scegliendo l’offerta DAZN Full a sconto , gli utenti hanno accesso a:

Con questa promo è possibile attivare il piano DAZN Full – l’abbonamento principale che include tutto il catalogo di contenuti – a un prezzo ridotto per i primi 12 mesi: 29,99 euro al mese invece di 34,99 euro.

DAZN lancia una nuova promozione e rende disponibile DAZN Full a sconto per tutti gli appassionati di calcio e sport. In vista del prossimo turno di Serie A, infatti, la piattaforma propone un’offerta speciale valida fino al 5 ottobre ( clicca qui per maggiori info )

Quanto costa DAZN Full senza sconto

Normalmente, DAZN Full prevede diverse opzioni di sottoscrizione:

34,99 €/mese per 12 mesi (piano annuale con pagamento mensile);

44,99 €/mese con il piano mensile (disdetta libera con 30 giorni di preavviso);

359 € in un’unica soluzione con il piano annuale (pari a circa 29,91 €/mese).

I vantaggi della promo DAZN Full a sconto

La promozione attuale permette di risparmiare 5 euro al mese sul piano annuale con pagamento mensile, portando il costo a 29,99 €/mese. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti e gli utenti già registrati, semplicemente effettuando il login e attivando il piano dall’area personale.

Al termine dei 12 mesi, il prezzo tornerà a quello di listino (34,99 €/mese), ma l’utente potrà disattivare il rinnovo automatico senza penali.

Come attivare DAZN Full a sconto

Per approfittare dell’offerta è sufficiente:

Accedere al sito ufficiale di DAZN (clicca qui per accedere); Registrarsi o effettuare il login con il proprio account; Selezionare il piano Full in versione annuale con pagamento mensile; Completare la procedura di attivazione.

La promozione è valida fino al 5 ottobre e consente di seguire tutto il calcio italiano ed europeo – dalla Serie A alla Serie B – insieme a molti altri sport, a un prezzo ridotto.