DAZN Full a sconto: 12 mesi a 29,99 euro al mese anziché 34,99 euro

DAZN lancia una nuova promozione e rende disponibile DAZN Full a sconto per tutti gli appassionati di calcio e sport. In vista del prossimo turno di Serie A, infatti, la piattaforma propone un’offerta speciale valida fino al 5 ottobre (clicca qui per maggiori info)
Con questa promo è possibile attivare il piano DAZN Full – l’abbonamento principale che include tutto il catalogo di contenuti – a un prezzo ridotto per i primi 12 mesi: 29,99 euro al mese invece di 34,99 euro.
Cosa include DAZN Full a sconto
Scegliendo l’offerta DAZN Full a sconto, gli utenti hanno accesso a:
Tutte le partite di Serie A TIM in diretta streaming;
Le sfide di Serie BKT;
I campionati esteri e altri eventi calcistici;
Un ampio catalogo di sport live e on demand.
Il piano Full, noto fino a pochi mesi fa come piano Standard, consente di utilizzare l’abbonamento da una sola rete Internet, con la possibilità di collegarsi da due dispositivi contemporaneamente con lo stesso account.
Quanto costa DAZN Full senza sconto
Normalmente, DAZN Full prevede diverse opzioni di sottoscrizione:
34,99 €/mese per 12 mesi (piano annuale con pagamento mensile);
44,99 €/mese con il piano mensile (disdetta libera con 30 giorni di preavviso);
359 € in un’unica soluzione con il piano annuale (pari a circa 29,91 €/mese).
I vantaggi della promo DAZN Full a sconto
La promozione attuale permette di risparmiare 5 euro al mese sul piano annuale con pagamento mensile, portando il costo a 29,99 €/mese. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti e gli utenti già registrati, semplicemente effettuando il login e attivando il piano dall’area personale.
Al termine dei 12 mesi, il prezzo tornerà a quello di listino (34,99 €/mese), ma l’utente potrà disattivare il rinnovo automatico senza penali.
Come attivare DAZN Full a sconto
Per approfittare dell’offerta è sufficiente:
Accedere al sito ufficiale di DAZN (clicca qui per accedere);
Registrarsi o effettuare il login con il proprio account;
Selezionare il piano Full in versione annuale con pagamento mensile;
Completare la procedura di attivazione.
La promozione è valida fino al 5 ottobre e consente di seguire tutto il calcio italiano ed europeo – dalla Serie A alla Serie B – insieme a molti altri sport, a un prezzo ridotto.