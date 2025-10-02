DAZN MyClubPass a sconto: l’offerta speciale fino al 5 ottobre

show pre e post partita ,

Con DAZN MyClubPass puoi scegliere la tua squadra preferita di Serie A e vedere tutte le 38 partite di campionato , in casa e in trasferta. Il pacchetto include anche:

Gli appassionati di calcio hanno una nuova opportunità per seguire la propria squadra del cuore in Serie A: DAZN MyClubPass ( clicca qui per tutte le info ) , il piano pensato per chi vuole guardare tutte le partite della sua squadra in esclusiva, è attualmente disponibile a prezzo scontato fino al 5 ottobre .

Prezzi di listino di DAZN MyClubPass

Senza promozioni, i costi ufficiali di DAZN MyClubPass sono:

Piano annuale in unica soluzione : 329 € (pari a 27,42 € al mese).

Piano annuale con pagamento mensile: 29,99 € al mese.

DAZN MyClubPass a sconto: la promo attuale

Fino al 5 ottobre, chi non ha un abbonamento DAZN attivo (ex abbonati che hanno già disdetto, nuovi clienti o utenti con pacchetto Goal o Sports) può approfittare della promo esclusiva sul piano annuale a rate mensili:

👉 19,99 € al mese invece di 29,99 € per 12 mesi (clicca qui per maggiori informazioni)

Si tratta di uno sconto di 10 euro al mese, pari a un risparmio complessivo di 120 euro in un anno.

Chi può attivare l’offerta scontata

Il piano DAZN MyClubPass a sconto è disponibile per:

nuovi abbonati,

tifosi con un abbonamento Goal o Sports ,

ex clienti DAZN che hanno già perfezionato la disdetta del vecchio abbonamento.

Fino a quando attivare DAZN MyClubPass a sconto

La promo è valida fino al 5 ottobre, salvo proroghe o nuove iniziative. Dopo questa data, il piano tornerà al prezzo standard.

Perché conviene attivare DAZN MyClubPass a sconto

Permette di seguire solo la tua squadra del cuore in Serie A Enilive.

Include tutte le partite, pre e post gara e highlights .

Costa 19,99 € al mese per un anno , contro i 29,99 € del prezzo pieno.

Offre un risparmio annuale di 120 euro rispetto al listino.

Con DAZN MyClubPass a sconto i tifosi possono vivere la passione della propria squadra a un prezzo speciale, senza perdersi neanche una partita della Serie A Enilive. Se sei un nuovo cliente o un ex abbonato, hai tempo fino al 5 ottobre per attivare la promozione e seguire la tua squadra con un Pass dedicato.