Lotta alla pirateria: sono già oltre 1.600 gli esercizi commerciali spagnoli condannati

Sono oltre 1.600 le condanne, su segnalazioni della Liga, di esercizi commerciali (hotel, ristoranti e bar) che trasmettevano in maniera illegale le partite delle competizioni spagnole senza aver acquisito nessun diritto e avvalendosi di sistemi piratati.

Il problema della pirateria, affrontato con estremo rigore anche dai tribunali spagnoli, produce un danno totale al calcio nazionale, secondo stime della Liga guidata da Javier Tebas, intorno ai 600-700 milioni di euro all’anno. Dal gennaio 2019, il massimo campionato spagnolo ha incluso denunce penali contro gli esercizi pubblici che offrivano trasmissioni pirata di partite di calcio ai propri clienti come parte della sua strategia antipirateria. Nel luglio 2024, l’organizzazione aveva già annunciato le prime 1.000 condanne contro locali pirata, identificate grazie al lavoro degli ispettori, che verificano e documentano sul posto le frodi audiovisive. Solo nell’ultimo anno sono state ottenute altre 611 sentenze.

Per contrastare questo fenomeno dilagante in Spagna, dall’inizio della stagione 2025/26, è stato lanciato LALIGA Bares, un canale di segnalazioni anonime che consente ai professionisti delle strutture ricettive e di bar e ristoranti, costretti ad affrontare una concorrenza leale, e agli stessi consumatori di denunciare gli esercizi che infrangono la legge.

I locali che trasmettono legalmente eventi sportivi possono aumentare l’affluenza fino al 50% e la spesa media dei clienti durante le partite può crescere fino al 40%. La trasmissione legale dei contenuti della Liga tutela l’investimento degli imprenditori del settore, assicura la conformità alle normative sui diritti audiovisivi e offre ai tifosi un’esperienza di qualità, senza interruzioni. Infine dall’entrata in vigore delle attuale norme antipirateria in Spagna, la Liga ha registrato un calo del 60% della pirateria dei suoi contenuti durante la stagione 2024/25.