Serie A, oltre 5,5 milioni di spettatori per la quinta giornata su DAZN: +13% rispetto al 2024/25

Una quinta giornata di Serie A che ha visto un altro big match dopo quello dello scorso turno fra Roma e Lazio e il derby di Italia Juve-Inter di quello precedente.

Ed è proprio la sfida di San Siro, giocata domenica sera, fra Milan e Napoli a trascinare gli ascolti di DAZN che conferma un trend positivo già visto nelle quattro precedenti giornate. La media di primi cinque turni di campionato è la più alta delle ultime due stagioni e sostanzialmente in linea con quella del 22/23, nonostante il sistema di co-esclusive con Sky sia stato modificato a favore della pay tv di Comcast.

Su DAZN la quinta giornata di Serie A è stata seguita da quasi 5,6 milioni di spettatori. Un turno che si è articolato da sabato pomeriggio alle 15.00 con Como-Cremonese e si è concluso lunedì sera con la vittoria interna della Lazio di Maurizio Sarri in casa del Genoa per un audience totale di 5.584.274 persone. I dati delle prime cinque giornate confermano una crescita significativa nella media spettatori: +13% rispetto alla stagione 24/25, +4% rispetto alla 23/24 e risultati sostanzialmente in linea con la stagione 22/23 (5,2 milioni).

Lo scorso anno la quinta giornata fu caratterizzata da big match come Juventus–Napoli e il derby di Milano fra Inter e Milan. In questo quinto turno sono due le partite che hanno superato il milione di spettatori: Verona-Juventus (1.086.189) e il già citato big match Milan-Napoli che ha raccolto 1.740.545 persone.