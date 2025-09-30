Barça, l'ex presidente Bartomeu indagato per gli affari Malcom e Neymar

L’ex presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu è accusato di aver omesso «i doveri di diligenza e lealtà nella gestione di un patrimonio del club che non gli apparteneva, usurpando inoltre una capacità decisionale che spettava al Consiglio Direttivo», come si legge dalla denuncia. A riportarlo è il quotidiano catalano El Periodico.

Bartomeu, inoltre, è stato chiamato a testimoniare dalla procura della capitale catalana per il reato contestato di amministrazione sleale. Sono indagati anche l’ex amministratore delegato del club, Oscar Grau (già imputato nel cosiddetto Barçagate), l’ex capo dell’ufficio legale Roman Gomez Ponti, insieme ad altri ex dirigenti del Barça: l’ex vicepresidente sportivo Jordi Mestres, l’ex CEO Ignacio Mestre e l’avvocato José Angel González Franco. In totale, l’azione della procura è rivolta contro 11 persone, tra cui l’allora direttore finanziario Francisco Shoroeder Quijano e intermediari del mondo del calcio.

Nel dettaglio, le operazione sotto indagine:

L’acquisto del calciatore Malcom nel 2018 dal Bordeaux per circa 41 milioni di euro

nel 2018 dal Bordeaux per circa 41 milioni di euro I bonus riconosciuti all’ avvocato Gonzalez Franco , pari a 1,7 milioni di euro (corrisposti in due anni) per la chiusura dell’accordo raggiunto con la procura e con l’Agenzia delle Entrate sul mancato pagamento di imposte relative al trasferimento di Neymar , che comportò un risparmio per il club

, pari a 1,7 milioni di euro (corrisposti in due anni) per la chiusura dell’accordo raggiunto con la procura e con l’Agenzia delle Entrate sul mancato pagamento di imposte relative al trasferimento di , che comportò un risparmio per il club Il versamento di 1,5 milioni di euro come indennizzo al Club Esportiu Laietà per presunti disagi derivanti dai lavori del Mini Estadi.

Infine, nella documentazione del procedimento a carico degli ex dirigenti blaugrana non viene citato in alcun modo la presunta commissione che l’avvocato avrebbe percepito in occasione dell’operazione che portò Antoine Griezmann in Catalogna.